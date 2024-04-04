Dünyadaki yapay zeka otoriteleri BAU’daki uluslararası zirvede geleceği konuşacak

Dünya’da savunma sanayiden tarıma, eğitimden finansa hemen her alanda etkisini hissettiren, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) Bilgisayar Bilimleri laboratuvar yöneticilerinden Edward Fredkin’in kainatın oluşumu ve yaşamın başlangıcından sonra üçüncü büyük olay olarak tanımladığı yapay zekanın otorite isimleri ve uzman akademisyenleri, 16-17 Nisan’da, İstanbul’da düzenlenen zirvede bir araya gelecek.





Bahçeşehir Üniversitesi’nin (BAU) Kemerburgaz’daki teknoloji ve girişim merkezi Future Campus’ün ev sahipliğini yapacağı Future Al Summit 24 de, yapay zekanın geleceği mercek altına alınırken, Intel, Adobe, Huawei, Microsoft gibi markaların da yer aldığı 50’nin üzerinde firma stant açacak.





120’ye yakın girişimci ve akademisyenin de katılacağı zirvede, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı Nikhil Seth, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal ve BAU Global Başkanı Enver Yücel de birer konuşma yapacak. Zirvede, teknolojiyi kullanarak sektörel çözümler üreten yeni girişimciler olan Start-Up’lar da kendilerini tanıtma fırsatı bulacak. 45 oturumda 65 konuşmanın yapılacağı zirveye yaklaşık 3 bin kişinin katılımı bekleniyor.





YENİ ÜRÜNLER TANITILACAK

Sponsor firmaların tanıtım stantlarının da yer alacağı zirvede bazı markalar da yeni ürünlerini tanıtacak. Zirve, paneller, sempozyumlar, interaktif deneyim alanları, marka iş birlikleri, girişimci-yatırımcı bağlantıları ve etkileşimli alanlar aracılığıyla katılımcılara eşsiz bir deneyim sunacak.





AÇILIŞ KONUŞMASINI YAPAY ZEKA YAPACAK

Türkiye’de ile MENA (Orta Doğu ve Kuzey Afrika) bölgesinde yapay zeka alanında en önemli ve kapsamlı etkinliklerden biri olan zirvede, California Üniversitesi’nden Prof. Dr. Leonard Lane, Dünya Bilim ve Sanat Akademisi’nden (World Academy of Art and Science) Prof. Dr. Garry Jacobs, Microsoft Türkiye Genel Müdürü Levent Özbilgin, IBM’de Master Invertor olan Neil Sahota, Google Türkiye CMO’su Serkan Girgin, Amazon Üst Düzey Yöneticisi Tony Lteif’de yer alacak. Ülkemizde yapay zeka konusunda başarılara imza atmış akademisyenlerin de konuşacağı zirvenin açılış konuşmasını ise yapay zeka gerçekleştirecek.









SEKTÖRLER VE YAPAY ZEKA

Akademisyenler ve uzman isimlerin yapay zekanın geleceğiyle ilgili sunum ve bilgilendirme yapacağı zirvede; “Sektörlerde yapay zeka dönüşümü” başlığıyla; eğitim, sağlık, finans, pazarlama, mühendislik, yazılım, tarım, savunma sanayi, kreatif endüstriler, üretim ve lojistik alanlarında yapay zekanın kullanılması ve gelecekte öngörülen tablo konuşulacak. Hızla gelişen teknolojinin toplum ve yönetmelik yönlerinin de ele alınacağı zirvede, start-up’lar için yapay zekanın katkıları da anlatılacak.





YAPAY ZEKA HUKUKA KATKI SAĞLIYOR

BAU Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kadir Emre Gökyayla, Yapay Zekâ Zirvesi’nin, hukuk alanında önemli bir dönüşüm ve gelişim sürecine işaret ettiğini söyledi. Yapay zekâ teknolojisinin giderek artan etkisiyle, hukuk dünyasında da çeşitli değişiklikler ve fırsatlar ortaya çıktığını belirten Gökyayla, “Bu zirve, yapay zekânın hukuk alanındaki uygulamalarını ve etkilerini ele alarak çalışanların bilgi ve deneyimini artırmayı hedefliyor. Yapay zekâ, hukuk alanında bilgi işleme, analiz ve tahmin yetenekleriyle önemli katkılar sağlamakta. Bu zirve, yapay zekâ teknolojisinin hukuk dünyasına sunabileceği yeni yaklaşımları ve çözümleri tanıtmak, hukukun daha verimli ve erişilebilir olmasını sağlamak için yapılabileceklere ve geleceği ışık tutacaktır” dedi.





HASTAYA HIZLI TEŞHİS KOYMAYA YARDIMCI

Yapay zeka uygulamalarının sağlık sektöründe teşhisten tedaviye, epidemiyolojik çalışmalardan hasta takibine kadar birçok alanda önemli ilerlemeler sağladığına dikkat çeken BAU Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Türker Kılıç ise bu teknolojilerin, tıbbi verilerin işlenmesi ve analizi, hastalıkların erken teşhisi, kişiselleştirilmiş tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi ve sağlık hizmetlerinin genel olarak iyileştirilmesi konusunda büyük potansiyele sahip olduğunu söyledi. Kılıç, “Yapay zeka, büyük veri setlerinden karmaşık bilgileri ve ilişkileri tanımlayarak, tıbbi araştırma ve uygulamalarda yeni kapılar açmaktadır. Örneğin, kanser teşhisi ve tedavisinde, yapay zeka destekli sistemler, tümörlerin görüntülerini analiz ederek, teşhisin daha hızlı ve doğru bir şekilde konmasına yardımcı olabilir. Aynı zamanda, hastaların genetik bilgileri ve yaşam tarzı verileri kullanılarak, her bireye özel tedavi yöntemleri geliştirilmesine olanak tanır. Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak, bu konularda farkındalık yaratmak ve en iyi uygulamaları teşvik etmek amacıyla çalışmalar yürütmekteyiz” diye konuştu.





İLETİŞİM ENDÜSTRİSİ YAPA ZEKA İLE DÖNÜŞÜYOR