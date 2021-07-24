Çocuğunun tuvalet ihtiyacı için duran sürücü kazaya neden oldu: 6 yaralı Düzce'de çocuğunun tuvalet ihtiyacı için yolun sağında duran otomobile, arkadan gelen iki otomobil çarptı. Kazada 6 kişi yaralandı. Kazaya neden olan aracın sürücüsü Recep Çalık, “Çocuğun tuvaleti geldi. Dörtlüleri yaktım yol kenarında durmak için yavaşladım. Bu hale geldik” dedi.

Haber Merkezi 24 Temmuz 2021, 15:24 Son Güncelleme: 24 Temmuz 2021, 15:36 DHA