Gündem Çocuğunun tuvalet ihtiyacı için duran sürücü kazaya neden oldu 6 yaralı
DÜZCE

Çocuğunun tuvalet ihtiyacı için duran sürücü kazaya neden oldu: 6 yaralı

Düzce'de çocuğunun tuvalet ihtiyacı için yolun sağında duran otomobile, arkadan gelen iki otomobil çarptı. Kazada 6 kişi yaralandı. Kazaya neden olan aracın sürücüsü Recep Çalık, “Çocuğun tuvaleti geldi. Dörtlüleri yaktım yol kenarında durmak için yavaşladım. Bu hale geldik” dedi.

Haber Merkezi DHA
Düzce haber... Çocuğunun tuvalet ihtiyacı için duran sürücü kazaya neden oldu: 6 yaralı
Kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde TEM Otoyolu Gölyaka mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Recep Çalık, çocuğunun tuvalet ihtiyacı için 35 TLT 27 plakalı otomobilin sağa çekti.

Aynı aileden 5 kişi yaralandı.
DHA
Aynı aileden 5 kişi yaralandı.

ARKADAN GELEN OTOMOBİLLER ÇARPTI

Bu sırada arkadan gelen Yaşar Yıldırım yönetimindeki 06 DS 5248 plakalı otomobille Necmettin Çetintaş yönetimindeki 34 DU 1940 plakalı otomobil, Çalık’ın otomobiline çarptı. Kazada Necmettin Çetintaş ile yanındaki Talha, Furkan Eymen, Sümeyye ve Lütfiye Çetintaş ile diğer sürücülerden Yaşar Yıldırım yaralandı.

Kazaya neden olan aracın sürücüsü Recep Çalık, “Çocuğun tuvaleti geldi. Bu hale geldik” dedi.
DHA
Kazaya neden olan aracın sürücüsü Recep Çalık, “Çocuğun tuvaleti geldi. Bu hale geldik” dedi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi ile Hendek Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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Araç sürücüsü Yaşar Yıldırım kazada yaralandı.
DHA
Araç sürücüsü Yaşar Yıldırım kazada yaralandı.

Kazaya neden olan aracın sürücüsü Recep Çalık, “Çocuğun tuvaleti geldi. Dörtlüleri yaktım, yol kenarında durmak için yavaşladım. Bu hale geldik” dedi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
DHA
Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ulaşımın kontrollü olarak sağlandığı yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Tatilcilerin dönüş yolculuğunda üçüncü gün: Feribotta bir kilometrelik araç kuyruğu oluştu
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Dönüş yoğunluğu bugün de devam ediyor. Dün 2 kilometreyi bulan araç yoğunluğu bugün yaklaşık 1 kilometre olarak ilerliyor.
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Araç kuyruğu İskele Meydanı’ndan başlayarak Piri Reis Caddesi’ne kadar ilerledi.
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Çanakkale Boğazı ve adalar hattında feribotla araç ve insan taşımacılığı yapan Gestaş; Çanakkale’den Eceabat ilçesine 2, Kilitbahir köyüne 5, Lapseki-Gelibolu hattında 7, Bozcaada-Geyikli hattında 2 ve Gökçeada-Kabatepe hattında da 3 feribotla sefer düzenliyor.
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Tatilcilerin dönüş yolculuğunda üçüncü gün: Feribotta bir kilometrelik araç kuyruğu oluştu
Kurban Bayramı nedeniyle Ege bölgesin akın eden tatilcilerin iki gün önce başlayan dönüş yolculuğu bugün de yoğun bir şekilde devam ediyor. Tatilciler, Çanakkale Feribot İskelesi'nde yaklaşık 1 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu.


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