Çocuğunun tuvalet ihtiyacı için duran sürücü kazaya neden oldu: 6 yaralı
Düzce'de çocuğunun tuvalet ihtiyacı için yolun sağında duran otomobile, arkadan gelen iki otomobil çarptı. Kazada 6 kişi yaralandı. Kazaya neden olan aracın sürücüsü Recep Çalık, “Çocuğun tuvaleti geldi. Dörtlüleri yaktım yol kenarında durmak için yavaşladım. Bu hale geldik” dedi.
Kaza, öğle saatlerinde TEM Otoyolu Gölyaka mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Recep Çalık, çocuğunun tuvalet ihtiyacı için 35 TLT 27 plakalı otomobilin sağa çekti.
ARKADAN GELEN OTOMOBİLLER ÇARPTI
Bu sırada arkadan gelen Yaşar Yıldırım yönetimindeki 06 DS 5248 plakalı otomobille Necmettin Çetintaş yönetimindeki 34 DU 1940 plakalı otomobil, Çalık’ın otomobiline çarptı. Kazada Necmettin Çetintaş ile yanındaki Talha, Furkan Eymen, Sümeyye ve Lütfiye Çetintaş ile diğer sürücülerden Yaşar Yıldırım yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
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Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi ile Hendek Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Kazaya neden olan aracın sürücüsü Recep Çalık, “Çocuğun tuvaleti geldi. Dörtlüleri yaktım, yol kenarında durmak için yavaşladım. Bu hale geldik” dedi.
Kaza nedeniyle ulaşımın kontrollü olarak sağlandığı yolda uzun araç kuyrukları oluştu.