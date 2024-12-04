Plaka yenilemede yeni dönem: Noter yerine e-devlet üzerinden işlem yapılabilecek.
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren yeni bir düzenleme Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Araç plaka yenileme işlemleri, noter yerine artık e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek. Peki e-Devlet'te araç plaka yenileme nasıl yapılır?
Aralık ayında Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle, araç plakası yenileme süreçlerinde önemli bir adım atıldı.
"Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"
kapsamında, kaybolan ya da yenilenmesi gereken plakalar için noter ziyareti zorunluluğu kaldırıldı. Artık bu işlemler, e-Devlet üzerinden hızlı ve pratik bir şekilde gerçekleştirilebilecek.
Mevcut uygulamada, kayıp plaka sahipleri önce notere giderek plakanın kayıp olduğunu beyan ediyor, ardından Trafik Şube Müdürlüğü’nden onay alıyordu. Bu süreç tamamlandıktan sonra, noter onaylı plaka basım belgesiyle Şoförler Odası'na başvurularak yeni plaka basımı gerçekleştiriliyordu.
Bu prosedür, zaman kaybına yol açtığı gibi bazı durumlarda araç sahipleri için karmaşık bir süreç oluşturuyordu.
e-Devlet'te araç plaka yenileme nasıl yapılır?
Yeni yönetmeliğe göre, plaka yenileme işlemleri artık birkaç basit adımla tamamlanabilecek:
1. e-Devlet sistemine giriş yapılacak.
2. Kayıp plaka için "Plaka Basım Talep Belgesi" oluşturulacak.
3. Araç bilgileri ve iletişim detayları güncellenecek.
4. Özet Tescil Bilgileri Raporu, sistem üzerinden alınacak.
Tüm bu adımların ardından gerekli belgelerle plaka yenileme süreci tamamlanacak.
Yönetmelik değişikliğiyle birlikte:
-Araç sahipleri, artık notere gitmeden plaka yenileme işlemlerini tamamlayabilecek.
-Trafik Şube Müdürlüğü’nde işlem sırası beklenmeyecek.
-Zamandan tasarruf sağlanacak ve işlem maliyetleri azalacak.
Yeni sistemde, araç plakası yenileme işlemleri şu belgeler ve bilgilerle e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek:
Plaka basım talep belgesi,
Güncellenmiş iletişim bilgileri,
Aracın özet tescil bilgileri raporu.
Bu değişiklik, araç sahipleri için önemli bir kolaylık sağlarken, kamu hizmetlerinde dijitalleşme sürecinin bir örneği olarak dikkat çekiyor. Artık zaman kaybetmeden, daha hızlı ve güvenli şekilde plaka yenileme işlemleri yapılabilecek.
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