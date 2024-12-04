Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (e-YDS 2024/12) İngilizce alanında e-Sınav Uygulama Binalarında yapılacaktır. Peki ÖSYM e-YDS başvurusu nasıl yapılacak?

E-YDS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Sınava başvurular, 3-12 Aralık 2024 tarihleri arasında olup adaylar başvurularını 3 Aralık 2024 tarihinde saat 14.00'dan itibaren yapabilecektir.

E-YDS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sınav başvuruları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi gerçekleştirilmektedir. Başvuruyu tamamlandıktan sonra ödeme işlemi ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan "e-İşlemler" bölümünün "Ödemeler" alanından yapılabilir. Bankadan sınav ücreti ödemesi kabul edilmez. Sadece kredi kartı/banka kartı ile sınav ücreti ödeyen adayların e-YDS için başvuruları kabul edilir.

2024 e-YDS BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ

e-YDS/9 başvuru tarihi: 12-27 Haziran 2024 arası

e-YDS/9 sınav tarihi: 6 Temmuz 2024,

e-YDS/10 başvuru tarihi: 20-28 Ağustos 2024 arası

e-YDS/10 sınav tarihi: 7 Eylül 2024,

e-YDS/11 Farsça/İngilizce başvuru tarihi: 1-10 Ekim 2024 arası

e-YDS/11 Farsça/İngilizce sınav tarihi: 19 Ekim 2024,

e-YDS/12 başvuru tarihi: 3-12 Aralık 2024 arası

e-YDS/12 sınav tarihi: 21 Aralık 2024

KONTENJAN BELLİ OLDU

Sınava alınacak aday sayısı, e-Sınav Uygulama Binalarının kapasitesiyle sınırlı olacağından bu sınav için kontenjan; Ankara’da 4376, İstanbul’da 455, İzmir’de 120 ve Adana’da 316 olarak belirlenmiştir.

Adaylar, sınav ücretini ödeme sırasına göre kontenjana dâhil edilecektir. Kontenjan dolduğu takdirde adayların sınav ücretini yatırması sistem tarafından engellenecek ve e-YDS için sınav ücreti ödeme süreci sonlandırılacaktır.







