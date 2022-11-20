Eber Gölü’nden yine dumanlar yükseldi

Gölden biçtikleri kamışları firmaların gösterdikleri alanlara getiriyor. Burada kalitesi ve boyuna göre ayrılan kamışlar temizlendikten ve kesildikten sonra yurt içi ile birlikte yurt dışına satılıyor. Kamışlar yurt içinde genelde kamelya yapımı ve iç dekorasyon malzemesi olarak kullanılırken yurt dışı ülkelere ise çatı yapımı ve yalıtım malzemesi olarak ihraç ediliyor.