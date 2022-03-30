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EDİRNE

Edirne'de aynı aileden dört kişinin ölü bulunduğu vahşette yeni gelişme: Bir kişi tutuklandı

Edirne'de bir evde aynı aileden dört kişinin ölü bulunmasıyla ilgili bir kişi tutuklandı. Zanlının Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde yol denetiminde yakalandığı öğrenildi. Kanlı kıyafetleriyle motosiklet yolculuğu yapan zanlı, güvenlik güçlerine kaza yaptığını söyledi ve sonrasında durumundan şüphelenilmesi üzerine gözaltına alındı.

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Haber Merkezi AA
Edirnede aynı aileden dört kişinin ölü bulunduğu vahşette yeni gelişme: Bir kişi tutuklandı
Şüpheli Tekirdağ'da yol kontrolünde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Edirne'nin Uzunköprü ilçesi Elmalı köyündeki dede, baba, anne ve oğulun aynı evde öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan iki zanlı adliyeye sevk edildi.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ SERBEST BIRAKILDI DİĞERİ TUTUKLANDI

  • Zanlıların biri savcılık sorgusu sonrası serbest bırakıldı, B.E. (25) çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

KANLI KIYAFETLERİNDEN ŞÜPHELENİLDİ

Zanlı, Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde, yol denetiminde yakalandı. Kanlı kıyafetleriyle motosiklet yolculuğu yapan zanlı, güvenlik güçlerine kaza yaptığını söyledi ve sonrasında durumundan şüphelenilmesi üzerine gözaltına alındı.

  • İfadesinde olayla ilgisi olmadığını ve olay sırasında Elmalı köyünde bulunmadığını söylemesine rağmen B.E'nin baz istasyonu kayıtlarında köyde olduğu bilgisinin elde edildiği belirtildi.

Edirne'de vahşet: Aynı aileden 4 kişinin cansız bedenleri bulundu
GÜNDEM
Edirne'de vahşet: Aynı aileden 4 kişinin cansız bedenleri bulundu

NE OLMUŞTU?

Dün aileden haber alınamaması üzerine vatandaşlar, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber vermiş, jandarma eşliğinde eve giren sağlık ekipleri Mehmet (76), Mehmet (55), Filiz (47) ve Anıl Güner'i (26) hareketsiz olarak yerde yatarken görmüş, bu kişilerin öldükleri tespit edilmişti.

Valiliğin yazılı açıklamasında, olay yerinde bir tabanca ve av tüfeği bulunduğu, konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtilmişti.

Kanlı kıyafetlerden şüphelenildi

Kanlı kıyafetlerden şüphelenildi

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