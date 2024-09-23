Eğitim ve spor bir arada

Milli sporcuların gelişiminin tamamlanması ve sporcuların eğitim-spor arasında kalmaması için Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) ilk, orta ve lise özel eğitim öğretim kurumları ve vakıf üniversiteleri ile işbirliği yaparak yüzde yüz burslu bir şekilde eğitimin kapılarını sporculara açıyor. Bakanlığın uygulaması sayesinde eğitim gören milli sporcu sayısı 389’a ulaştı.





İKİLEME BURSLU ÇÖZÜM

Okullarda her yıl bir milyondan fazla çocuğu yetenek taramasından geçiren GSB, genç yetenekleri ‘eğitim mi spor mu’ ikileminde bırakmıyor. Böylece eğitimden kopuşların da önüne geçiliyor. Özel okullar ve vakıf üniversitelerinden sağlanan burslarla son dört yılda ilk ve ortaöğretimde bin 8 öğrenci, üniversitelerde ise 389 milli sporcu eğitimle sporu birlikte yürütüyor. Milli sporcu bursu kamuoyu tarafından bilinmemesi sebebiyle kontenjanlarda boşluklar yaşanabiliyor.





389 milli sporcu üniversiteli

Sporcuların ilk, orta ve lise eğitimin ardından milli sporcu unvanını hak kazanması durumunda vakıf üniversitelerinde öğrenimlerine yine burslu olarak devam edebiliyor. Hukuk, mühendislik, iletişim, mimarlık, psikoloji gibi alanlarda son beş yılda şu ana kadar 389 milli sporcu vakıf üniversitelerine yerleşti. Yeni öğretim döneminde 16 spor federasyonundan toplam 53 milli sporcu 17 vakıf üniversitesine yerleşti. Üniversitelere bu yıl için en çok voleybol dalında öğrenci gönderildi. İlerleyen günlerde bu sene vakıf üniversitelerine burslu olarak kayıt yaptıracak milli sporcu sayısının 100’e ulaşması bekleniyor.











