EGM polis atamalarıyla ilgili provokatif paylaşımlarda bulunan Faruk Sezer'le ilgili harekete geçti: İftiralar amacına ulaşamayacak

EGM'den yapılan açıklamada, 4688 sayılı "Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu"nun 15. maddesinin ilgili bendiyle emniyet hizmetleri sınıfı personelinin sendika kurmasının ve üyesi olmasının açıkça yasaklandığı hatırlatıldı.

"Buna rağmen kanunsuz şekilde kurulmaya çalışılan ancak Yargıtay 22. Hukuk Dairesinin 6 Haziran 2016 tarihli kararıyla yok hükmünde olduğu tespit edilen Emniyet-Sen'in sözde genel başkanı emekli polis memuru Faruk Sezer'in, doğruyu yansıtmayan beyan, söylem ve iddialarına açıklık getirme gereği duyulduğu" belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hukuken var olmayan ve teşkilatımızla uzaktan yakından ilgisi bulunmayan bir sendikanın genel başkanı olduğunu iddia eden söz konusu şahsın, zaman zaman bazı medya organlarında da yer verilen mesnetsiz ithamlarının amacının dezenformasyon olduğu açık ve nettir. Terör örgütleriyle, her türlü suç ve suçluyla amansız mücadelesini son derece başarılı şekilde sürdüren polis teşkilatına kara çalmaya ve moral motivasyonunu bozmaya yönelik bu tür provokasyon girişimleri bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da boşa çıkarılacaktır. Emniyeti hedef alan iftira kampanyaları asla amacına ulaşamayacak ve teşkilat mensuplarının birbirine olan bağını gevşetemeyecektir."

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Açıklamada, Faruk Sezer hakkında, farklı platformlarda birçok defa ortaya attığı isnat ve iftiralar nedeniyle defaatle suç duyurusunda bulunulduğu