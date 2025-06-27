Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
EGM'den römork düzenlemesine ilişkin açıklama

EGM'den römork düzenlemesine ilişkin açıklama

17:0627/06/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
"1 Temmuz 2025'ten sonra üretilen, azami yüklü ağırlığı 750 kilograma kadar olan O1 sınıfı römorklar, noterde tescil edilip plaka alınması halinde trafiğe çıkarılabilecek"
"1 Temmuz 2025'ten sonra üretilen, azami yüklü ağırlığı 750 kilograma kadar olan O1 sınıfı römorklar, noterde tescil edilip plaka alınması halinde trafiğe çıkarılabilecek"

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), "Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelikte Yapılan Değişiklik" kapsamında, O1 sınıfı römorkların trafiğe çıkışına dair yeni düzenlemeleri duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, 1 Temmuz 2025'ten sonra uygunluk belgesi düzenlenen, azami yüklü ağırlığı 750 kilograma kadar olan O1 sınıfı römorkların, noterde tescil edilip plaka alınması halinde trafiğe çıkarılabileceği kaydedildi. Bu tarihten sonra üretilen römorkların tescil ettirilmeden kara yolunda kullanılmamasının büyük önem taşıdığı belirtilen açıklamada, 1 Temmuz'dan önce üretilmiş römorkların ise çeken aracın plakasını takarak, 1 Ocak 2035'e kadar tescil edilmeden kullanılabileceği bildirildi.


O1 sınıfı römork takılı araçları kullanmak için uygun sınıf ve geçerli bir sürücü belgesinin bulunması yeterli olduğu ifade edilen açıklamada, bu araçları kullanmak için ayrıca farklı bir sınıf sürücü belgesi alınmasına gerek bulunmadığı belirtildi.



#Araçların Satış
#Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelikte Yapılan Değişiklik
#düzenleme
#EGM
#Emniyet Genel Müdürlüğü
#O1 sınıfı römork
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kamu işçileri için hükümetin ikinci teklifi kabul edildi mi? TÜRK-İŞ’ten açıklama geldi