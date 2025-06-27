Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı

Burada cuma namazını kılan Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca düzenlenen, 70 ülkenin temsilcisini bir araya getirecek Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu'na katılmak üzere İstanbul Kongre Merkezi'ne hareket etti.