Ekrem’i tanımam referans olmadım

Girne Amerikan Üniversitesi kurucu ortağı Özalp Tozan, İmamoğlu'nun sahte diploma soruşturması kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Girne Amerikan Üniversitesi’nin Amerika'daki Southeastern Üniversitesi’nin şemsiyesi altında afiliye olarak kurulduğu bilgisini ileten Tozan, 1986-1992 yılları arasında üniversiteye kaydolan herkesin, bu üniversitenin Türkiye'de denkliği olmadığını bildiğini söyledi. Tozan, “Girne Amerikan Üniversitesi'nin o dönem kesinlikle denkliği yoktur. Bunun altını çizerek söylüyorum. Bizim denkliğimiz Amerika'daki üniversitenin denkliğinden geliyor” dedi. Özalp Tozan, İmamoğlu’nun kendisini “hakkında bilgi alınacak kişiler listesine” yazmasıyla ilgili de şöyle konuştu: “Kendisini şahsen kesinlikle tanımıyorum. Neden böyle bir şey yazdı bilmiyorum. İstanbul Üniversitesi beni bu konu hakkında hiç aramadı. Girne Amerikan Üniversitesi’nden Türkiye Cumhuriyeti'nde bir devlet üniversitesine geçiş nasıl yapılabilir, bunu anlamlandıramıyorum. Ben kimseye hayatım boyunca bu konuda referans olmadım.”