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Elazığ'da bir köy mahalle olmak için referanduma gitti

Elazığ'da 12 kilometre uzaklıktaki 236 seçmeni olan Aşağı Demirtaş köyü, mahalle olmak için referanduma gitti.

Haber Merkezi İHA
Elazığ haberleri: ​Aşağı Demirtaş köyü mahalle olmak için referanduma gitti
236 seçmenin bulunduğu köyde oy kullanma işleminin bitmesinin ardından sonucun bugün saat 17.00’den sonra açıklanacağı belirtildi.

Elazığ merkeze bağlı Aşağı Demirtaş köyünde referandum heyecanı yaşandı. Merkeze 12 kilometre uzaklıkta olan köy sakinleri, Elazığ’ın 41’inci mahallesi olmak için sandık başına gitti. Köy sakinleri daha önce referanduma giden ve büyük çoğunlukla evet oyu çıkarak mahalle olan Şahinkaya ve Yemişlik gibi valilik ve belediye ekiplerinin verdiği hizmetlerden eksik kalmamak için oy kullandı.

236 seçmenin bulunduğu köyde oy kullanma işleminin bitmesinin ardından sonucun bugün saat 17.00’den sonra açıklanacağı belirtildi.

İHA

Referandum hakkında bilgi veren köy muhtarı Taner Er, “Köyümüzün mahalleye dönüşmesi için referanduma gittik. Yıllardır köyümüz batıya açılan bir penceredir. 10 yıldır mahalle olması için uğraşıyoruz. Elazığ’ın en büyük köylerinden biridir. Bin 500 ev var. Kayıt olmadığı için seçmen sayımız 236’dır. Elazığ’a 12 kilometre uzaklıkta. Belediyeye bağlanmak istiyoruz ve imkanlarından yararlanmak istiyoruz. İnşallah köy ve şehrimize hayırlı olur” dedi.

İHA

Köy sakinlerinden Kenan Şeker, “Bir köy sakini olarak evet oyu kullandık. Güçlü bir evet çıkmasını umut ediyoruz. Çünkü bizler tüm köy sakinleri olarak mahalle olmak için müracaatta bulunduk. Köyümüz merkeze bağlı. Malatya yolu güzergahındadır” diye konuştu.

İHA

Mahalle olmak için ellerinden gelen çabayı sarf ettiklerini aktaran Mehmet Şeker, “Oylarımızı evet yönünde kullanacağız ve köyümüzü mahalleye çevireceğiz. İnşallah köyümüz her yönden gelişir. Yol, ulaşım, yol, doğalgaz yatırımlarını alır” şeklinde konuştu.

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