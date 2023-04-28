|
Gündem

Emniyet'ten 81 ile 'mobil ifade kiti' genelgesi: Mağdur vatandaşlar polis merkezine gitmek zorunda kalmayacak

Emniyet Genel Müdürlüğü, 81 il emniyet müdürlüğüne "mobil ifade kiti kolaylığını yaygınlaştırın" genelgesi gönderdi. Emniyet tarafından gönderilen genelgeye konu olan kit ile herhangi bir adli olayda mağdur, müşteki ve bilgi sahibi konumundaki kişilerin polis merkezine gitmeden istedikleri yerde ifade verme işlemleri yaygınlaşacak.

19:10 . 28/04/2023 Cuma
AA
EGM, mağdurların yerinde ifade verebilmesi için "mobil ifade kiti" uygulamasını yaygınlaştıracak.

EGM, mağdurların yerinde ifade verebilmesi için "mobil ifade kiti" uygulamasını yaygınlaştıracak.

Emniyet Genel Müdürlüğünden (EGM) "Hizmetin Yerinde İfa Edilmesi Projesi" kapsamındaki faaliyetlerin olumlu etkilerinin ardından il emniyet müdürlüklerine mağdura "mobil ifade kiti kolaylığını yaygınlaştırın" genelgesi gönderildi.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş imzasıyla 81 il emniyet müdürlüğüne gönderilen genelge ile "Hizmetin Yerinde İfa Edilmesi Projesi"nin daha aktif uygulanması istendi.

Genelge kapsamında, mobil kitler sayesinde başta hasta, yaşlı ve engelli vatandaşlar olmak üzere herhangi bir adli olayda mağdur, müşteki ve bilgi sahibi konumundaki kişilerin polis merkezine gitmeden istedikleri yerde ifade verme işlemleri yaygınlaşacak.

Polis merkezine gitmeden ifade almayı kolaylaştıran tablet ve yazıcıdan oluşan mobil ifade alma kiti aracılığıyla alınan bilgiler, internet üzerinden anında POLNET'e yüklenecek.

#Mobil İfade Kiti
#Emniyet Genel Müdürlüğü
#Genelge
#Emniyet Genel Müdürü
#Mehmet Aktaş
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.