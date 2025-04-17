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En güzel yolculuk 29 Nisan'da başlıyor

En güzel yolculuk 29 Nisan'da başlıyor

04:0017/04/2025, четверг
G: 17/04/2025, четверг
Yeni Şafak
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Kafilelerin dönüşü 7 Temmuz'a kadar sürecek.
Kafilelerin dönüşü 7 Temmuz'a kadar sürecek.

Hac farizasını yerine getirecek 84 bin 942 hacı adayının kafile ve uçuş bilgileri belli oldu. İlk kafile 29 Nisan'da Medine'ye, son kafile ise 31 Mayıs'ta Mekke'ye uçacak. Dönüş yolculukları ise 11 Haziran'da başlayacak, 7 Temmuz'a kadar sürecek.

Hac farizasını yerine getirmek için Türkiye'den kutsal topraklara gidecek ilk hacı kafilesi, 29 Nisan'da yola çıkacak. Diyanet İşleri Başkanlığının "2025 Yılı Hac Organizasyonu" kapsamında Türkiye ve Suudi Arabistan'daki hazırlıkları sürüyor. Başkanlık, hacı adaylarının ibadetlerini düzenli ve güvenli yapması için Mekke ve Medine'de görev yapacak sağlık ve Diyanet personelini belirledi. Hacı adayları da kutsal yolculuk öncesi Diyanet'in ülke genelinde düzenlediği eğitim seminerlerine

katılarak hac ibadetine ilişkin detaylı bilgileri alıyor. Bu yıl kutsal topraklara gidecek 84 bin 942 hacı adayının kafile ve uçuş bilgileri de belli oldu. Böylece ilk kafile 29 Nisan'da Medine'ye, son kafile ise 31 Mayıs'ta Mekke'ye ulaşacak. Hacı adayları gerekli hac farizalarını yerine getirdikten sonra 4 Haziran'da Arafat'a çıkacak ve orada vakfeye duracak. Buradan Müzdelife ve Mina yolculuğu yapacak hacılar, Cemerat'ta şeytan taşladıktan sonra Kabe'ye giderek tavaf ve say gerçekleştirecek. Daha sonra ihramdan çıkacak hacılar, 6 Haziran'da başlayacak Kurban Bayramı'nı kutsal topraklarda idrak edecek. Hacıların yurda dönüş yolculuğu 11 Haziran'da başlayacak.


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