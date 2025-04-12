Suudi Arabistan, 'kaçak haccı' engellemek maksadıyla 29 Nisan'dan itibaren hac vizesi hariç her türlü vize sahiplerinin Mekke'ye girişine veya Mekke'de kalmasına izin verilmeyeceğini duyurdu.
Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, umre ibadeti yapacakların Suudi Arabistan'a girişleri için son tarihin 13 Nisan, çıkışlar için ise son günün 29 Nisan olacağı belirtildi.
Oturma izni ya da hac vizesi istenecek
"Altyapı ve sağlık hizmetleri baskı altında"
Suudi Arabistan, 2024 hac sezonu boyunca çok sayıda insanın izin almadan ibadetlerini yerine getirmek için Mekke'ye gizlice girmesi nedeniyle altyapı ve sağlık hizmetleri üzerindeki baskı artınca "kaçak hac" ziyaretlerini engellemeye yönelik tedbirler almaya başlamıştı.