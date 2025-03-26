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Suudi Arabistan'dan İsrail'e Suriye tepkisi: Bölgenin güvenliğini ve istikrarını tehdit ediyor

Suudi Arabistan'dan İsrail'e Suriye tepkisi: Bölgenin güvenliğini ve istikrarını tehdit ediyor

13:2826/03/2025, Çarşamba
AA
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İsrail'in Suriye'ye yönelik saldıları Riyad'ı rahatsız etti
İsrail'in Suriye'ye yönelik saldıları Riyad'ı rahatsız etti

Suudi Arabistan, terör devleti İsrail'in Suriye'nin Dera ilinin kuzeybatısındaki Kuye köyüne düzenlediği saldırıyı kınayarak, İsrail'in "Suriye'nin ve bölgenin güvenliğini ve istikrarını tehdit ettiğini" belirtti.

Suudi Arabistan
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İsrail işgalinin kardeş Suriye Arap Cumhuriyeti'ndeki Kuya köyünü bombalaması sonucunda çok sayıda masum insanın öldürülmesi ve yaralanmasının şiddetle kınandığı" bildirildi.

İsrail'in saldırılarıyla "Suriye'nin ve bölgenin güvenliğini ve istikrarını ihlal ettiği" vurgulanan açıklamada, uluslararası hukukun da ihlal edildiği ifade edildi.


Suudi Arabistan, İsrail'in haksız saldırısına karşı Suriye ile dayanışma içerisinde olduğunu kaydederek, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin saldırıları araştırmasını ve İsrail'in saldırılarına karşı tavır alınarak hesap verebilirliğin sağlanması çağrısında bulundu.


İsrail'den Suriye'nin Dera iline saldırı


İsrail, dün sabah saatlerinde Suriye'nin Dera ilinin kuzeybatısındaki Kuye köyüne top ve tank atışları düzenlemişti.


Saldırıda 6 sivil hayatını kaybetmiş, çok sayıda sivil yaralanmıştı.


İsrail ordusu, 24 Mart ve 22 Mart'ta Humus ilinde T4 Askeri hava üssüne ve Tedmur ilçesindeki askeri noktalara hava saldırıları düzenlemişti.



#israil
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#Suudi Arabistan

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