Suudi Arabistan'dan İsrail'e Suriye tepkisi: Bölgenin güvenliğini ve istikrarını tehdit ediyor

Suudi Arabistan, terör devleti İsrail'in Suriye'nin Dera ilinin kuzeybatısındaki Kuye köyüne düzenlediği saldırıyı kınayarak, İsrail'in "Suriye'nin ve bölgenin güvenliğini ve istikrarını tehdit ettiğini" belirtti.
İsrail'in saldırılarıyla "Suriye'nin ve bölgenin güvenliğini ve istikrarını ihlal ettiği" vurgulanan açıklamada, uluslararası hukukun da ihlal edildiği ifade edildi.
Suudi Arabistan, İsrail'in haksız saldırısına karşı Suriye ile dayanışma içerisinde olduğunu kaydederek, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin saldırıları araştırmasını ve İsrail'in saldırılarına karşı tavır alınarak hesap verebilirliğin sağlanması çağrısında bulundu.
İsrail'den Suriye'nin Dera iline saldırı
İsrail, dün sabah saatlerinde Suriye'nin Dera ilinin kuzeybatısındaki Kuye köyüne top ve tank atışları düzenlemişti.
Saldırıda 6 sivil hayatını kaybetmiş, çok sayıda sivil yaralanmıştı.
İsrail ordusu, 24 Mart ve 22 Mart'ta Humus ilinde T4 Askeri hava üssüne ve Tedmur ilçesindeki askeri noktalara hava saldırıları düzenlemişti.