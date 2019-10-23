Gündem Erdoğana suikast iması
POLİTİKA

Erdoğan’a suikast iması!

ABD İstihbarat Teşkilatı’nın (CIA) desteklediği düşünce kuruluşu Stratfor, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan skandal bir makale yayınladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makam aracı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makam aracı

15 Temmuz hain darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağının koordinatlarını 3 kez yayınlayan, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemini teslim almaya başlamasının ardından "S-400'leri nasıl yok edeceğiz" diye analiz çalışması hazırlayan 'gölge CIA' lakaplı Stratfor, Barış Pınarı Harekâtı'nın başlamasının ardından yine devrede.

İşte Erdoğan'ı hedef alan makalenin görüntüsü

Erdoğan'ın aracını kullandılar

Stratfor, "Araç kaynaklı bir siber saldırı için hazır mısınız?" başlıklı makalede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı. 'Senaryo' şeklinde yazılan makalede bir ülke başkanının aracına yönelik siber saldırı sonucu başkanın yaşadığı zor durum anlatıldı. Yayınlanan yazının görselinde ise Erdoğan'ın makam aracı kullanıldı. Makalenin devamında düzenlenebilecek suikast girişiminin nasıl yapılacağı görsel kullanılarak şu ifadelerle anlatıldı; "Koruma ekipleri bir aracın, maksimum hızını, dönme çapını, çeşitli durumlarda aracın fiziksel olarak nasıl tepki verebileceğini bilir. Ancak ne yazık ki, siber tehditlere karşı ne yapılacağını ve bu siber tehditlere karşı alınacak tedbirleri bilmiyorlar. Günümüz teknolojisi ile bu artık olasılık dahilinde. Amazon'dan (alışveriş sitesi) satın alabileceğiniz 100 dolarlık ekipmanla bunlar yapılabilir. Hatta Amazon'dan satın alacaklarınız yasadışı da değil." Erdoğan’ın makam aracının görseline yer veren Stratfor, tepkiler sonrası bu görseli değiştirdi.

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