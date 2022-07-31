Erdoğan'dan vesayet özlemi çekenlere net mesaj: 10 yılda bir hizaya sokulan Türkiye yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu Stadyumu, Fatsa OSB ve Eğitim Yatırımları ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni’nde önemli açıklamalarda bulundu. Ordu’ya hizmet için 20 yıldır gece gündüz çalıştıklarını anlatan Erdoğan, vatandaşları selamladıktan sonra özetle şu açıklamaları yaptı:

Eskiden dünyada işler yolunda giderken biz istikrarsızlığın, güvensizliğin, kifayetsiz siyasetçilerin bedelini krizlerle öderdik. Gençler ben de sizin yanınızdayım. Bugün bütün dünya krizlerin pençesinde kıvranırken biz üretimimizle dolu dizgin hedeflerimize doğru ilerlemeyi sürdürüyoruz. Elbette bizim de sıkıntılarımız var ama bunları aşabilecek güçteyiz.

BUGÜNKÜ SIKINTILARI ÇÖZECEĞİZ

Rahmetli Erbakan ve Türkeş’in verdiği mücadele bir istikbal mücadelesiydi. Biz de bu büyük davanın son temsilcisi olarak 21 yıl önce sizlerin huzurunuza geldik. Türkiye’yi siyasi ve ekonomik olarak prangalardan kurtarınca gördük ki 20 yılda asırlık işler yapmak mümkünmüş. Bu ülkenin sağlık sistemini 20 yılda adeta sıfırdan kurmak mümkünmüş. Bu ülkenin yoldan havalimanına, temel ihtiyaçlarını 20 yılda karşılamak mümkünmüş. Ordu-Giresun Havalimanı’nı yaptık mı? Biz yaptık. Aşk ile koşan yorulmaz. Bu ülkenin uluslararası itibarını, her alanda 20 yılda zirveye çıkarmak mümkünmüş. İnşallah bugünkü sıkıntıları da çözeceğiz.

6’LI MASA ORDU’DAN OY BEKLEME

Artık sinsi oyunlarla istikameti belirlenen, her 10 yılda bir hizaya getirilen Türkiye yok. Biz ülke ve millet olarak hem insani sınamalardan alnımızın akıyla çıktık, hem de kendi çıkarlarımızı koruma hususunda taviz vermedik. 2023’e inşallah hedeflerimize ulaşarak atlattığımızda önümüzde yepyeni bir dünya, gelecek olduğunu göreceğiz. Güzel bir pankart gördüm; fındık dalda tekleme, 6’lı masa Ordu’dan oy bekleme. Benim Ordulum böyle işte, haddini bildirmekse bildirir. Biz ülkemize kazandırdıklarımızı anlattıkça birilerinin yüreği daralıyor. Bu daralmanın etkisiyle hazırlıklarını yaptığımız hizmetleri kendi hedefleri gibi sahiplenmeye kalkıyorlar. Kurumları batırmaktan milleti rezil etmekten başka faydaları görülmemiştir. Bay Kemal SSK başında değil miydi? Batırmadı mı? Şimdi hastanelerimiz birbirinden güzel. Bir şehir hastanesi de Ordu’ya yapıyoruz.

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Ordu’ya 32 milyar liralık yatırım

Son 20 yılda Ordu’ya 32 milyar lira kamu yatırımı yaptık. Eğitimde 3 bin 800 adet derslik yaptık. 4 bin 200 kişilik yurt binaları açtık. 39 spor tesisi inşa ettik. 4.5 milyar lira kaynak aktardık. Sağlıkta 52 sağlık tesisi kazandırdık. 5 sağlık tesisi inşası devam ediyor. 4 bin 495 konut yaparak teslim ettik. 5 alanda kentsel dönüşüm devam ediyor. 6,2 milyar lira olan tünel ve köprülerin olduğu kalan kesimleri de seneye tamamlıyoruz. İlk denize dolgu Ordu-Giresun Havalimanı’nı kazandırdık. Dünyada 5 tane var, birisi burası. 3 baraj 4 gölet inşa ettik. 70 taşkın koruma tesisi ile 68 yerleşim yeri taşkın zararlarından koruduk. Çiftçilerimize 4.5 milyar tarımsal destek verdik. 2 organize sanayi bölgesi kurduk. 2 milyar lira prim teşviki verdik. Ordu, Fatsa ve Ünye’ye doğalgaz arzı sağladık. 735 dersliğe sahip 60 okul inşa edildi. 20 bin kişilik bir tesisle buluşturduk. Fatsa Organize Sanayi bölgesinde 577 milyon liralık yatırımla 11 fabrikayı üretime geçirdik. Geçen yıl dünyanın 122 ülkesine 2 milyar 300 milyona yakın bedelle fındık sattık. Ordu üretim alanı rekolte ile ülkemiz fındığının üçte birini gerçekleştiriyor. İktidara geldiğimizde alım fiyatı 1 doların altındaydı. Bu yüzden çoğu bahçe bakımsız kalmıştı. Şimdi 3 doların üzerine çıkardık. 2022 alım sezonunda kabuklu fındığa kilogram başına alan destekli olarak Levant ve Giresun kalite ortalamasını 54 lira olarak açıkladık. Hayırlı olsun bereketli olsun inşallah.

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Kılıçdaroğlu’na: Sen korkaksın

Bizim kendisiyle dalga geçmek için dile getirdiğimiz laflardan medet umuyor. En sonunda Bay Kemal’i kabul etti. Kendisini Bay Kemal’i benimsemiş ki ismi yerine kullanmaya başladı. Biz hiçbir siyaset üretmediği için bu unvanı vermiştik. Seçimden sonra emekli CHP genel müdürü unvanını eklese iyi olur. Bunların milletin değerleriyle ilgileri olmadığı gibi sıkıya gelince kaçıp televizyon seyretmeyi tercih ettiklerini 15 Temmuz’dan hatırlıyorsunuz değil mi? 15 Temmuz gecesi tankların arasından Bakırköy Belediye Başkanı’nın evine gidiyor. Adam yalancı ya haberim olsa ben beklerdim diyor. 10 binlerce kişi bekliyor. Sen korkaksın.

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