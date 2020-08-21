Türkiye nefesini tuttu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün açıklayacağı müjde merak ediliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, "Cuma günü inşallah bu müjdeyi tüm milletimize vermek suretiyle Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına da şimdiden inanıyorum" dedi. Erdoğan'ın açıklamayı bugün saat 15.00'da İstanbul'da yapacağı belirtildi.
Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı müjde ne? Erdoğan hangi müjdeyi açıklayacak? Tüm Türkiye bugün açıklanacak müjdeye kilitlendi. Sosyal medya da dahil olmak üzere herkes bu müjdeyi konuşuyor.
REUTERS: TÜRKİYE DOĞALGAZ BULDU
Erdoğan'ın "Cuma günü açıklayacağım" dediği müjdeyle ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı. Karadeniz'de bulunan Tuna 1 kuyusunda 800 milyar metreküp doğalgaz bulgusuna ulaşıldığı iddia edildi. Türkiye'nin 20 yıllık doğalgaz ihtiyacını karşılayacak büyüklükte açıklaması yapıldı.
FAHRETTİN ALTUN'DAN MÜJDE AÇIKLAMASI
Öte yandan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Müjde vereceğim' açıklamasının ardından ortaya atılan spekülasyonlar hakkında bir açıklamada bulundu.
Altun, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Cuma günü vereceğini söylediği müjdeye ilişkin birtakım spekülasyonların yapıldığını görüyoruz. Lütfen bu spekülasyonlara kulak asmayın. Hep birlikte, heyecan içinde sayın Cumhurbaşkanımızın yarın yapacağı konuşmayı bekliyoruz" dedi.