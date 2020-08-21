Türkiye nefesini tuttu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün açıklayacağı müjde merak ediliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, "Cuma günü inşallah bu müjdeyi tüm milletimize vermek suretiyle Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına da şimdiden inanıyorum" dedi. Erdoğan'ın açıklamayı bugün saat 15.00'da İstanbul'da yapacağı belirtildi.

Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı müjde ne? Erdoğan hangi müjdeyi açıklayacak? Tüm Türkiye bugün açıklanacak müjdeye kilitlendi. Sosyal medya da dahil olmak üzere herkes bu müjdeyi konuşuyor.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cuma günü büyük bir müjde vereceğiz, Türkiye’de yeni bir dönem açılacak

REUTERS: TÜRKİYE DOĞALGAZ BULDU

Erdoğan'ın "Cuma günü açıklayacağım" dediği müjdeyle ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı. Karadeniz'de bulunan Tuna 1 kuyusunda 800 milyar metreküp doğalgaz bulgusuna ulaşıldığı iddia edildi. Türkiye'nin 20 yıllık doğalgaz ihtiyacını karşılayacak büyüklükte açıklaması yapıldı.

OYNAT 00:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan merak uyandıran açıklama: Türkiye'de yeni bir dönem açılacak, bizde rüyası içerisindeyiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkent Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Açılış Töreni'ne konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada 'Cuma günü milletimize büyük bir müjde vereceğiz. Bu müjdeyle Türkiye'de yeni bir dönem açılacak. Bu müjdenin şuanda bizde hayalleri, rüyası içerisindeyiz' dedi. BiP'te paylaş

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GÜNDEM Erdoğan müjdeyi bugün saat kaçta açıklayacak?

FAHRETTİN ALTUN'DAN MÜJDE AÇIKLAMASI

Öte yandan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Müjde vereceğim' açıklamasının ardından ortaya atılan spekülasyonlar hakkında bir açıklamada bulundu.

Altun, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Cuma günü vereceğini söylediği müjdeye ilişkin birtakım spekülasyonların yapıldığını görüyoruz. Lütfen bu spekülasyonlara kulak asmayın. Hep birlikte, heyecan içinde sayın Cumhurbaşkanımızın yarın yapacağı konuşmayı bekliyoruz" dedi.

GÜNDEM Fahrettin Altun'dan 'müjde' spekülasyonu uyarısı: Kulak asmayın

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