Türkiye nefesini tuttu: Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, "Cuma günü inşallah bu müjdeyi tüm milletimize vermek suretiyle Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına da şimdiden inanıyorum" dedi. Erdoğan'ın açıklamayı bugün saat 15.00'da İstanbul'da yaptı.

Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı müjde ne? Erdoğan hangi müjdeyi açıkladı? Tüm Türkiye bugün açıklanan müjdeye kilitlendi. Sosyal medya da dahil olmak üzere herkes bu müjdeyi konuştu.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cuma günü büyük bir müjde vereceğiz, Türkiye’de yeni bir dönem açılacak

EN BÜYÜK DOĞAL GAZ KEŞFİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi açıkladı:

"Türkiye tarihini en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. Fatih gemimiz 20 Temmuz 2020 tarihinde Tuna-1 kuyusunda başladığı sondaj çalışmasında 320 milyar metreküp doğal gaz rezervine ulaşmıştır. Fatih sondaj gemimiz Tuna-1'deki sondajında hamd olsun 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetmiş durumda.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük müjdeyi açıkladı: Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz rezervi Karadeniz'de bulundu

OYNAT 02:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük müjdeyi açıkladı: Karadeniz'de 320 milyar metreküplük doğal gaz rezervi keşfettik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin büyük bir heyecanla beklediği müjdeyi açıklama üzere Dolmabahçe Ofis'te kameralar karşısına geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kimsenin günahını almıyoruz. Belki de gerçekten aradılar ama bulamadılar. Bu tür çalışmaların, doğrudan milli kuruluşlarımızla yürütülmesine karar verdik.Türkiye, tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. Fatih, 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetti. Tespit kuyuları açmaya başlayacağız. İnşallah benzer bir müjdeli haberi Akdeniz'den de bekliyoruz. Hedefimiz 2023 yılında Karadeniz gazını milletimizin kuıllanımına sunmak.”

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REUTERS: TÜRKİYE DOĞALGAZ BULDU

Erdoğan'ın "Cuma günü açıklayacağım" dediği müjdeyle ilgili önemli bir iddia ortaya atmıştı. Karadeniz'de bulunan Tuna 1 kuyusunda 800 milyar metreküp doğalgaz bulgusuna ulaşıldığı iddia edildi. Türkiye'nin 20 yıllık doğalgaz ihtiyacını karşılayacak büyüklükte açıklaması yapıldı.

OYNAT 00:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan merak uyandıran açıklama: Türkiye'de yeni bir dönem açılacak, bizde rüyası içerisindeyiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkent Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Açılış Töreni'ne konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada 'Cuma günü milletimize büyük bir müjde vereceğiz. Bu müjdeyle Türkiye'de yeni bir dönem açılacak. Bu müjdenin şuanda bizde hayalleri, rüyası içerisindeyiz' dedi. BiP'te paylaş

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GÜNDEM Erdoğan müjdeyi bugün saat kaçta açıklayacak?

FAHRETTİN ALTUN'DAN MÜJDE AÇIKLAMASI

Öte yandan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Müjde vereceğim' açıklamasının ardından ortaya atılan spekülasyonlar hakkında bir açıklamada bulundu.

Altun, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Cuma günü vereceğini söylediği müjdeye ilişkin birtakım spekülasyonların yapıldığını görüyoruz. Lütfen bu spekülasyonlara kulak asmayın. Hep birlikte, heyecan içinde sayın Cumhurbaşkanımızın yarın yapacağı konuşmayı bekliyoruz" dedi.

GÜNDEM Fahrettin Altun'dan 'müjde' spekülasyonu uyarısı: Kulak asmayın

EKONOMİ Doğal gaz müjdesi mi? Tüm Türkiye cuma günü açıklanacak müjdeye kilitlendi

OYNAT 00:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cuma müjdesine saatler kala paylaşım: Biz milletimize hizmet aşkıyla yola çıktık Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir paylaşımda bulundu. Erdoğan videolu paylaşımda, 'Biz yola koltuk hırsıyla, makam sevdasıyla değil; milletimize hizmet aşkıyla çıktık. Başkaları ne yaparsa yapsın... Vefayı, sadakati, yol ve çile arkadaşlığını gözetmeye, bu ilkeleri kendimize rehber edinmeye devam edeceğiz' ifadelerine yer verdi. BiP'te paylaş

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