Erdoğan'ın bugün açıkladığı müjde ne? Erdoğan hangi müjdeyi açıkladı?
Türkiye nefesini tuttu: Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi açıkladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma günü yani bugün Türkiye'ye önemli bir müjde vereceğini söyledi, "Türkiye'de yeni bir dönem açılacak" dedi. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün açıkladığı müjde ne? Erdoğan hangi müjdeyi açıkladı?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, "Cuma günü inşallah bu müjdeyi tüm milletimize vermek suretiyle Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına da şimdiden inanıyorum" dedi. Erdoğan'ın açıklamayı bugün saat 15.00'da İstanbul'da yaptı.
Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı müjde ne? Erdoğan hangi müjdeyi açıkladı? Tüm Türkiye bugün açıklanan müjdeye kilitlendi. Sosyal medya da dahil olmak üzere herkes bu müjdeyi konuştu.
EN BÜYÜK DOĞAL GAZ KEŞFİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi açıkladı:
"Türkiye tarihini en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. Fatih gemimiz 20 Temmuz 2020 tarihinde Tuna-1 kuyusunda başladığı sondaj çalışmasında 320 milyar metreküp doğal gaz rezervine ulaşmıştır. Fatih sondaj gemimiz Tuna-1'deki sondajında hamd olsun 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetmiş durumda.
Erdoğan'ın "Cuma günü açıklayacağım" dediği müjdeyle ilgili önemli bir iddia ortaya atmıştı. Karadeniz'de bulunan Tuna 1 kuyusunda 800 milyar metreküp doğalgaz bulgusuna ulaşıldığı iddia edildi. Türkiye'nin 20 yıllık doğalgaz ihtiyacını karşılayacak büyüklükte açıklaması yapıldı.
Öte yandan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Müjde vereceğim' açıklamasının ardından ortaya atılan spekülasyonlar hakkında bir açıklamada bulundu.
Altun, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Cuma günü vereceğini söylediği müjdeye ilişkin birtakım spekülasyonların yapıldığını görüyoruz. Lütfen bu spekülasyonlara kulak asmayın. Hep birlikte, heyecan içinde sayın Cumhurbaşkanımızın yarın yapacağı konuşmayı bekliyoruz" dedi.