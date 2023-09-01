|
Gündem

Ermeniler Lübnan’da büyükelçiliğe saldırdı

Azerbaycan’ın Beyrut’taki büyükelçiliğine molotofkokteyli atıldı. Saldırı, Ermeni bayraklarına sarılmış, yüzleri maskeli bir grup tarafından yapıldı. 50 kişilik gruba saldırı sırasında güvenlik güçlerinin müdahale etmemesi dikkat çekti.

Dış Haberler
04:00 . 1/09/2023 Cuma
Yeni Şafak
Ermeni teröristler elçiliğe saldırdı.

Ermeni teröristler elçiliğe saldırdı.

Ermeni asıllı bir grup, Azerbaycan’ın Lübnan’ın başkenti Beyrut’taki Büyükelçilik binasına boya ve patlayıcı şişelerle saldırı gerçekleştirdi. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, saldırıyı, Ermeni bayraklarına sarılmış ve yüzlerini maskeyle kapamış kişilerin gerçekleştirdiği görülüyor. Görüntülere göre, provokatif çete sloganlar atarak büyükelçilik binası önüne geldi. Binanın kapısına ve çevresine boya dolu şişeleri fırlatan grup, taş ve sopalarla çevresindeki çitleri kırdı ve binaya maddi hasar verdi. Güvenlik güçlerinin Ermeni çeteye müdahale etmemesi ve saldırıya göz yumması dikkat çekti. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, konuya ilişkin açıklama yaparak tepki gösterdi.

MASKELİ 50 KİŞİ

Açıklamada, Lübnan’da eylem düzenleyen Ermeni asıllı yaklaşık 50 kişinin, Beyrut Büyükelçiliği idari binasının etrafındaki çitleri kırdığını, içinde boya ve patlayıcı bulunan şişeleri elçiliğin idari binasına fırlattığı bildirildi. Saldırı sonucunda büyükelçilik personelinden yaralanan olmadığı belirtilen açıklamada, “Diplomatik misyonların korunmasından sorumlu teşkilata olayın haber verilmesi üzerine kolluk kuvvetleri olay yerine geldi ancak bu sırada provokatörler bölgeden uzaklaşmayı başardı. Büyükelçiliğe yapılan bu saldırıyla ilgili suçluların tespit edilmesi ve tutuklanması amacıyla Lübnan Dışişleri Bakanlığı’na konuyla ilgili nota sunuldu ve ilgili tedbirler uygulanmaya başlandı” denildi.

FRANSA’DA DA SALDIRDILAR

Daha önce de Ermeni gruplar, Azerbaycan’ın yurt dışı temsilciliklerine saldırılar düzenlemişti. Geçtiğimiz sene Eylül ayında Ermeni protestocular Azerbaycan’ın Paris Büyükelçiliği’ne saldırdı. Benzer şekilde Fransız güvenlik güçleri, Ermeni saldırganlara müdahale etmemiş, bu durum Azerbaycan tarafından tepkiyle karşılanmıştı. O dönem “Ama Ermeni barbarları bir kenara bırakalım” ifadesini kullanan Azerbaycan’ın Paris Büyükelçisi Rahman Mustafayev, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Twitter hesabını etiketleyerek, “Büyükelçilikleri korumayan ve güvenlikleriyle ilgili haklı taleplerini görmezden gelen” Fransa’nın utanç duyması gerektiğini belirtmişti.



#Azerbaycan
#Ermenistan
#Saldırı
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
TOKİ satılık arsa listesi 2023! İşte TOKİ arsa yerleri, fiyatları ve ödeme planı