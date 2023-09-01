Ermeniler Lübnan’da büyükelçiliğe saldırdı

Ermeni asıllı bir grup, Azerbaycan’ın Lübnan’ın başkenti Beyrut’taki Büyükelçilik binasına boya ve patlayıcı şişelerle saldırı gerçekleştirdi. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, saldırıyı, Ermeni bayraklarına sarılmış ve yüzlerini maskeyle kapamış kişilerin gerçekleştirdiği görülüyor. Görüntülere göre, provokatif çete sloganlar atarak büyükelçilik binası önüne geldi. Binanın kapısına ve çevresine boya dolu şişeleri fırlatan grup, taş ve sopalarla çevresindeki çitleri kırdı ve binaya maddi hasar verdi. Güvenlik güçlerinin Ermeni çeteye müdahale etmemesi ve saldırıya göz yumması dikkat çekti. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, konuya ilişkin açıklama yaparak tepki gösterdi.

MASKELİ 50 KİŞİ

Açıklamada, Lübnan’da eylem düzenleyen Ermeni asıllı yaklaşık 50 kişinin, Beyrut Büyükelçiliği idari binasının etrafındaki çitleri kırdığını, içinde boya ve patlayıcı bulunan şişeleri elçiliğin idari binasına fırlattığı bildirildi. Saldırı sonucunda büyükelçilik personelinden yaralanan olmadığı belirtilen açıklamada, “Diplomatik misyonların korunmasından sorumlu teşkilata olayın haber verilmesi üzerine kolluk kuvvetleri olay yerine geldi ancak bu sırada provokatörler bölgeden uzaklaşmayı başardı. Büyükelçiliğe yapılan bu saldırıyla ilgili suçluların tespit edilmesi ve tutuklanması amacıyla Lübnan Dışişleri Bakanlığı’na konuyla ilgili nota sunuldu ve ilgili tedbirler uygulanmaya başlandı” denildi.

FRANSA’DA DA SALDIRDILAR

Daha önce de Ermeni gruplar, Azerbaycan’ın yurt dışı temsilciliklerine saldırılar düzenlemişti. Geçtiğimiz sene Eylül ayında Ermeni protestocular Azerbaycan’ın Paris Büyükelçiliği’ne saldırdı. Benzer şekilde Fransız güvenlik güçleri, Ermeni saldırganlara müdahale etmemiş, bu durum Azerbaycan tarafından tepkiyle karşılanmıştı. O dönem “Ama Ermeni barbarları bir kenara bırakalım” ifadesini kullanan Azerbaycan’ın Paris Büyükelçisi Rahman Mustafayev, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Twitter hesabını etiketleyerek, “Büyükelçilikleri korumayan ve güvenlikleriyle ilgili haklı taleplerini görmezden gelen” Fransa’nın utanç duyması gerektiğini belirtmişti.







