Erzincan-Çağlayan Karayolu’nda trafik kazası: 2 yaralı

17:4122/05/2026, Cuma
IHA
Erzincan-Çağlayan Karayolu
Erzincan-Çağlayan Karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Erzincan-Çağlayan karayolunun Güllüce köyü mevkiinde, 24 AG 229 plakalı resmi araç ile 24 AV 034 plakalı otomobilin çarpışması sonucu kaza meydana geldi.

Çarpışmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekiplerinin kazayla ilgili inceleme başlattığı bildirildi.




