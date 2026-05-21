Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Aksaray
Aksaray'da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Aksaray'da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 2 ağır yaralı

17:1921/05/2026, Perşembe
DHA
Sonraki haber
Diğer yandan kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
Diğer yandan kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Aksaray'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Ortaköy ilçesinde çevre yolunda meydana geldi. Recep Taşkale (64) yönetimindeki 06 FH 6367 plakalı otomobil ile Niyazi Gözen'in (31) kullandığı 68 ACS 254 plakalı otomobili kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Gözen'in otomobili takla attı. Kazada sürücüler Recep Taşkale, Niyazi Gözen ve yanındaki İbrahim Erten (31) yaralandı. İhbarla kaza yerine, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılardan Recep Taşkale, ambulansla kaldırıldığı Ortaköy Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Gözen ile Erten’in durumlarını ağır olduğu öğrenildi.

Diğer yandan kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.


#Aksaray
#trafik kazası
#kaza görüntüleri
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Hangisi, hangi kokuyu, diğerlerine kıyasla daha iyi alır? Kim Milyoner Olmak İster'de çıktı! İşte yanıtı