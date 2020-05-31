Erzincan'da inşaat kazısı sırasında insan kemikleri ve kafatası bulundu

Kent merkezine bağlı Çukurkuyu Beldesi'nde TOKİ tarafından yaptırılan konut inşaatının temel kazısı sırasında iş makinesi operatörü kafatası ve insan kemiklerine rastladı.
Durumun şantiye sorumlusuna bildirilmesinin ardından alana gelen yüklenici firma yetkilileri, konuyu jandarma ekiplerine bildirdi.
Kemikler adli tıp kurumuna gönderildi
Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerince inşaat alanında yapılan incelemede bölgedeki kemikler tek tek toplandı.
Kemikler incelenmek üzere adli tıp kurumuna gönderildi.