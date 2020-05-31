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Gündem Erzincanda inşaat kazısı sırasında insan kemikleri ve kafatası bulundu
ERZİNCAN

Erzincan'da inşaat kazısı sırasında insan kemikleri ve kafatası bulundu

Erzincan'da Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yaptırılan inşaat kazısı sırasında insan kemikleri ve kafatası bulundu. Kemikler incelenmek üzere adli tıp kurumuna gönderildi.

Haber Merkezi AA
Savcılık ve jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.
Savcılık ve jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Kent merkezine bağlı Çukurkuyu Beldesi'nde TOKİ tarafından yaptırılan konut inşaatının temel kazısı sırasında iş makinesi operatörü kafatası ve insan kemiklerine rastladı.

Durumun şantiye sorumlusuna bildirilmesinin ardından alana gelen yüklenici firma yetkilileri, konuyu jandarma ekiplerine bildirdi.

Kemikler adli tıp kurumuna gönderildi

Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerince inşaat alanında yapılan incelemede bölgedeki kemikler tek tek toplandı.

Kemikler incelenmek üzere adli tıp kurumuna gönderildi.

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