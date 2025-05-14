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Nesli tükenme tehlikesi altında: Erzincan'da böyle görüntülendi

Nesli tükenme tehlikesi altında: Erzincan'da böyle görüntülendi

09:0314/05/2025, Çarşamba
IHA
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Erzincan'da nesli tükenme tehlikesi altındaki ‘Bozkır Keleri' görüntülendi.
Erzincan'da nesli tükenme tehlikesi altındaki ‘Bozkır Keleri' görüntülendi.

Erzincan'ın İliç ilçesinde nesli tükenme tehdidi altında olan Bozkır Keleri Çöpler köyü kırsalında görüntülendi. Karakteristik yassı vücut yapısı ve kum rengine uyumlu teniyle bilinen Bozkır Keleri net bir şekilde görülüyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü'nde görevli Fatih Yılmaz, nesli tükenme tehdidi altında olan Bozkır Kelerini görüntüledi. Uzmanlar, bu türün nadiren görüldüğüne dikkat çekiyor.

Karakteristik yassı vücut yapısı ve kum rengine uyumlu teniyle bilinen Bozkır Keleri net bir şekilde görülüyor. Bu tür, özellikle yarı kurak bozkır alanlarında yaşam sürüyor ve yaşam alanlarının daralması nedeniyle tehdit altında bulunuyor.

#Erzincan
#İliç
#Bozkır keleri
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