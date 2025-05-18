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Erzurum'da bir haftada 287 işletmeye denetim gerçekleştirildi

Erzurum'da bir haftada 287 işletmeye denetim gerçekleştirildi

11:4218/05/2025, Pazar
IHA
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Vatandaşlar, Alo 174 Gıda hattı üzerinden şikayette bulunabiliyor.
Vatandaşlar, Alo 174 Gıda hattı üzerinden şikayette bulunabiliyor.

Erzurum'da yem, gıda ve gıda ile temas eden madde malzeme üreten 287 işletme denetlendi.

Erzurum'da yem, gıda ve gıda ile temas eden madde üreten işletmeler, titizlikle denetlenmeye devam ediyor.


9-16 Mayıs 2025 tarihleri arasında yürütülen denetimlerde toplam 287 işletme kontrol edildi. Uygunsuzluk tespit edilen durumlarla ilgili iki işletmeye idari yaptırım uygulanırken, detaylı incelemeler için 4 numune laboratuvara gönderildi.


Vatandaşların Alo 174 Gıda hattı üzerinden ilettiği 7 başvuru ise değerlendirmeye alındı. Denetimlerin, halk sağlığını korumak ve güvenilir gıda üretimini sağlamak amacıyla sürdürüleceği bildirildi.






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