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ERZURUM

Erzurum'da silahlı kavga

Erzurum’da karakol önünde silahlı kavga: 2 ölü

Erzurum'da laf atma nedeniyle polis karakolu önünde çıkan silahlı ve sobalı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti. Tarafları ayırmaya çalışan 1 polis memuru ile iki grup üyelerinden 5 kişi yaralandı.

Haber Merkezi IHA
Erzurum'da silahlı kavga
Erzurum'da silahlı kavga

Erzurum’un Horasan ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada iki kişi hayatını kaybederken biri polis memuru 6 kişi yaralandı.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Edinilen bilgiye göre aralarında husumet bulunan iki aile mensupları arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Taşlı sopalı kavgada silahlarda kullanıldı. Polisin müdahalesine rağmen büyüyen kavgada ortalık savaş alanına döndü. Kavgada M.Y.K ve E.K. hayatını kaybederken Y.K, Ö.K, H.K, E.K. Ç,K. ve bir polis memuru yaralandı. Yaralılar Erzurum’daki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

İHA
Erzurum'da silahlı kavga


Polis ilçede geniş çaplı güvenlik önlemi aldı.

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