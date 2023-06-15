Eski danışman Akşener'i yerden yere vurdu: Partiyi kendisi değil Pensilvanya'nın adamları yönetiyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener.
14 Mayıs seçimlerde masadan hop kalkıp hop oturan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinden istifa haberlerini peş peşe alıyor. Seçimde alınan oy oranını az bulanlar ve parti içi demokrasiden dem vuranlar partiden art arda istifa etmeye başladı.
24 Mayıs cumhurbaşkanı ikinci tur seçimlerinde ise 8'li koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hezimet yaşaması İYİ Parti'deki istifaların daha da artmasına neden oldu.
PENSİLVANYA'NIN ADAMLARI
İYİ PARTİ'Yİ MERAL AKŞENER YÖNETMİYOR
İYİ Parti'nin geçtiğimiz günlerde yaptığı Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısına ve teşkilata vurgu yapan Özvarinli, İYİ Parti'nin Akşener tarafından yönetilmediğini de ileri sürdü. Özvarinli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: