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Eski danışman Akşener'i yerden yere vurdu: Partiyi kendisi değil Pensilvanya'nın adamları yönetiyor

28 Mayıs seçim hezimeti sonrası istifa haberlerinin geldiği İYİ Parti'de kirli defterler açılmaya başladı. Meral Akşener'in eski danışmanı Hasan Sami Özvarinli, partideki FETÖ varlığına işaret etti. Akşener'in partiyi yönetmediğini belirten Özvarinli, "Pensilvanya'nın adamları, partinin Genel Başkanlık makamında siyasi kararların yegane belirleyicileridir" ifadelerini kullandı.

20:20 . 15/06/2023 Perşembe
Yeni Şafak
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener.

14 Mayıs seçimlerde masadan hop kalkıp hop oturan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinden istifa haberlerini peş peşe alıyor. Seçimde alınan oy oranını az bulanlar ve parti içi demokrasiden dem vuranlar partiden art arda istifa etmeye başladı.

24 Mayıs cumhurbaşkanı ikinci tur seçimlerinde ise 8'li koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hezimet yaşaması İYİ Parti'deki istifaların daha da artmasına neden oldu.

14 Mayıs seçimleri öncesinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in danışmanlığını yapan Dr. Hasan Sami Özvarinli de seçim öncesinde istifa eden isimler arasındaydı.

PENSİLVANYA'NIN ADAMLARI

Parti yönetiminde FETÖ yanlılarının söz hakkı sahibi olduğunu iddia eden Özvarinli, "
Pensilvanya'nın adamları bir taraftan, Meral Akşener'in akraba-i taallûkatları diğer bir taraftan partinin Genel Başkanlık makamında siyasi kararların yegane belirleyicileridir."
ifadelerini kullandı.

İYİ PARTİ'Yİ MERAL AKŞENER YÖNETMİYOR

İYİ Parti'nin geçtiğimiz günlerde yaptığı Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısına ve teşkilata vurgu yapan Özvarinli, İYİ Parti'nin Akşener tarafından yönetilmediğini de ileri sürdü. Özvarinli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:



Akşener'in danışmanı Hasan Sami Özvarinli İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye geçti
Akşener'in danışmanı Hasan Sami Özvarinli İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye geçti

HDP'nin de dahil olduğu ittifaka sırtını yaslayan İYİ Parti'de istifa depremleri yaşanmaya devam ediyor. Peş peşe istifalarla sarsılan partide son olarak ise İYİ Parti Genel Başkanı Danışmanı Hasan Sami Özvarinli İYİ Parti’den istifa ettiğini ve AK Parti’ye katıldığını açıkladı. AK Parti Kayseri Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'na katılan Özvarinli, "Sizden ve bu mazi esnasında incittiğim herkesten helallik istiyorum. Başta Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve değerli AK Parti ailesinden, hepinizden, kardeşlerimden, sayın bakanımdan helallik istiyorum." dedi. Özvarinli'ye rozetini AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı Mehmet Özhaseki taktı. Öte yandan Özvarinli'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İYİ Parti'den ayrılık sinyallerini verdiği de görüldü.

Saatler öncesinden sinyali vermişti: Akşener'in danışmanı Hasan Sami Özvarinli İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye geçti
Saatler öncesinden sinyali vermişti: Akşener'in danışmanı Hasan Sami Özvarinli İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye geçti

HDP'nin de dahil olduğu ittifaka sırtını yaslayan İYİ Parti'de istifa depremleri yaşanmaya devam ediyor. Peş peşe istifalarla sarsılan partide son olarak ise İYİ Parti Genel Başkanı Danışmanı Hasan Sami Özvarinli İYİ Parti’den istifa ettiğini ve AK Parti’ye katıldığını açıkladı. AK Parti Kayseri Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'na katılan Özvarinli, "Sizden ve bu mazi esnasında incittiğim herkesten helallik istiyorum. Başta Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve değerli AK Parti ailesinden, hepinizden, kardeşlerimden, sayın bakanımdan helallik istiyorum." dedi. Özvarinli'ye rozetini AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı Mehmet Özhaseki taktı. Öte yandan Özvarinli'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İYİ Parti'den ayrılık sinyallerini verdiği de görüldü.


#İYİ Parti
#Pensilvanya
#AK Parti
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