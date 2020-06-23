Eski HDP Başkanı Demiştaş ile fotoğrafları olan şahıs, 13 yaşındaki Muhammet’i ezerek öldürdü ve serbest bırakıldı

Erzurum’un Çat İlçesi’ne bağlı Yukarı Çat Köyü girişinde karşıdan karşıya geçmek isteyen 13 yaşındaki Muhammet Sait Tanas’a, Erhan A. (46) yönetimindeki Passat marka araç çarptı. Küçük Muhammet lüks marka aracın altında kaldı. Görgü tanıkları sürücü Erhan A.’nın tüm uyarı ve tabelalara rağmen kavşağa girerken hızını yavaşlatmadığını iddia etti. Muhammet’i aracının altına alan Erhan A. önce araçtan inip kanlar içinde yerde yatan küçük çocuğa baktı, ardından da son hızla olay yerinden kaçtı. Küçük Muhammet akrabaları tarafından kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Erhan A. olaydan saatler sonra Erzurum’da bir karakola giderek teslim oldu. 1 gün nezarette kalan Erhan A. hiçbir şey olmamış gibi elini kolunu sallaya sallaya serbest bırakıldı. Erhan A.’nın sosyal medya hesaplarında eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile çekilmiş fotoğraflarını paylaştığı dikkatlerden kaçmadı.

13 yaşındaki Muhammet Sait Tanas

ÇİĞNEYİP KAÇTI

Tüm uyarı ve ikazlara rağmen Erhan A.’nın süratli bir şekilde kavşağa girdiğini söyleyen Muhammet Sait Tanas’ın amcasının oğlu Erol Tanas, “Çarpma sonrası Muhammet aracın altında metrelerce sürükleniyor. Kaza sonrası hiçbir şekilde Muhammet’e yardım etmeyen Erhan A. olay yerinden kaçıyor. Bizim acımız daha devam ederken bu kişinin bir gece nezarette kaldıktan sonra serbest bırakıldığını öğreniyoruz. Bizim acımız soğumadan bu kişi nasıl serbest bırakılıyor anlamıyoruz” dedi.

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ARKASINDAKİ GÜÇ KİM?

Yeğeni Muammet’e çarpan kişinin adalete hesap vermesi gerektiğini söyleyen Yukarı Çat Köyü Muhtarı Serdar Tanas, “Bu kişiler arabada ne taşıyordu bunu çok merak ediyoruz. Erhan A.’nın sosyal medya hesaplarına baktığımızda eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile birlikte fotoğraflarının olduğunu gördük. Hangi güç bu katili bir gece sonra serbest bıraktı bunu öğrenmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

İTİRAZLARI YAPACAĞIZ

Olay gününün akşamında Erzurum’da polise teslim olan otomobil sürücüsü Erhan A.’nın kaza sonrası gözaltına alındığını söyleyen aile avukatı Serkan Tanas, “Yaşanan olay aileyi perişan etti. Ölümlü bir olayda sürücünün serbest kalması hepimizi derinden yaraladı. Tutuklanması ve gereken cezayı alması için hukuki olarak tüm girişimlerde bulunacağız” dedi.