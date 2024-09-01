|
Gündem

Eski ortaklarda e-posta krizi

Mehmet Güney
04:00 - 1/09/2024 Pazar
Güncelleme: 06:46 - 1/09/2024 Pazar
Yeni Şafak
Müsavat Dervişoğlu
Müsavat Dervişoğlu

İzmir Enternasyonal Fuarı'nın 93. yılı için düzenlenecek açılış programında "değişiklik" krizi yaşandı. Önceden planlanan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun konuşma yapacağı program için CHP’den İYİ Parti’ye e-posta ile programın 1 gün öne çekildiği bilgisi geldi. CHP’li parti yetkililerine söz konusu değişikliğin nedenini sorulduğunda İYİ Parti’yi tatmin edici bir yanıt gelmedi. Özel'in programı değiştiği için festival açılışının öne çekildiği iddia edildi.


KEYFE GÖRE DEĞİŞTİRİLEMEZ

E-posta ile gelen bu değişiklik karşısında İYİ Parti’den CHP’ye sert tepki geldi. Dervişoğlu'nun "Mersin’e verilmiş bir sözümüz var. İzmir Fuarı ciddi bir iştir. Programımı son dakika değiştiremem. Mersin’e gidiyoruz, fuara katılmıyorum. İzmir İl Başkanlığımızda konuşma yapacağım" sözleriyle tepkisini gösterdiği öğrenildi. Öte yandan Dervişoğlu’nun Özel Kalem Müdürü Alparslan Demir'in de İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkililerini arayarak "93 yıldır düzenli bir şekilde yapılan İzmir Enternasyonal Fuarı, belediye başkanının keyfine göre değiştirilemez, katılmıyoruz" dediği öne sürüldü.


#politika
#CHP
#İYİ Parti
3 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İşte Türkiye'nin yaş ortalaması en yüksek ili: Ortanca yaş sınırı bu kez yükseldi! Kadın ve erkek nüfus ortalaması...