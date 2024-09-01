Eski ortaklarda e-posta krizi

İzmir Enternasyonal Fuarı'nın 93. yılı için düzenlenecek açılış programında "değişiklik" krizi yaşandı. Önceden planlanan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun konuşma yapacağı program için CHP’den İYİ Parti’ye e-posta ile programın 1 gün öne çekildiği bilgisi geldi. CHP’li parti yetkililerine söz konusu değişikliğin nedenini sorulduğunda İYİ Parti’yi tatmin edici bir yanıt gelmedi. Özel'in programı değiştiği için festival açılışının öne çekildiği iddia edildi.

E-posta ile gelen bu değişiklik karşısında İYİ Parti’den CHP’ye sert tepki geldi. Dervişoğlu'nun "Mersin’e verilmiş bir sözümüz var. İzmir Fuarı ciddi bir iştir. Programımı son dakika değiştiremem. Mersin’e gidiyoruz, fuara katılmıyorum. İzmir İl Başkanlığımızda konuşma yapacağım" sözleriyle tepkisini gösterdiği öğrenildi. Öte yandan Dervişoğlu’nun Özel Kalem Müdürü Alparslan Demir'in de İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkililerini arayarak "93 yıldır düzenli bir şekilde yapılan İzmir Enternasyonal Fuarı, belediye başkanının keyfine göre değiştirilemez, katılmıyoruz" dediği öne sürüldü.