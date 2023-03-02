Esnafın depremzedelere desteği sürüyor: Gelirleri Kızılay'a bağışlayacak

"Selçuk ağabey bizi ziyaret ettiğinde 'Kardeşlerimizin acısını nasıl dindirebiliriz ve onlara nasıl destek verebiliriz' demişti. Depremin hissiyatını ve acısını kalbinde o kadar net hissetmişti ki 'Biz elimizden geleni yapmak istiyoruz' demişti. Burada işletmemizin elde edeceği gelirin ötesinde bu niyet, kardeşlik, dayanışma ve hissiyat bizi mutlu ediyor. Bu birlik ve beraberlik var olduğu sürece emin olun biz bu acıların ve afetin çok kısa sürede üstesinden geleceğiz."