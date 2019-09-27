Gündem Ev anahtarıyla tam 10 otomobil çalan hırsızlık zanlıları kıskıvrak yakalandı
3. SAYFA

Ev anahtarıyla tam 10 otomobil çalan hırsızlık zanlıları kıskıvrak yakalandı

Başkentte çelik kapı anahtarı kullanarak 10 otomobili çaldıkları gerekçesiyle adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 5'i tutuklandı

Haber Merkezi AA
Hırsızlar otomobilleri kontak anahtarı olmadan, ev kapısı anahtarı ve törpü kullanarak çalıyordu.
Hırsızlar otomobilleri kontak anahtarı olmadan, ev kapısı anahtarı ve törpü kullanarak çalıyordu.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, kentte 10 günde 10 otomobilin çalınmasına ilişkin soruşturma kapsamında şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Çeşitli ilçelerdeki otomobil hırsızlıklarına yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla geniş çaplı çalışma yapan ekipler, suça karıştıkları öne sürülen 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Ev anahtarı kullanıyorlardı

Şüphelilerin, otomobilleri kontak anahtarı olmadan, ev kapısı anahtarı ve törpü kullanarak çaldıkları belirlendi.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.K, E.D, H.Ö, A.K. ve F.Ö. cezaevine gönderildi.

Bilgi kirliliği oluşturanları affetmeyiz

Bilgi kirliliği oluşturanları affetmeyiz

​Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay depreme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Yine kendini mağdur ilan ettirdi

Yine kendini mağdur ilan ettirdi

​Deprem toplantısına davet edildiği halde gitmediği ortaya çıktı.
Ulusal güvenlik sorunu

Ulusal güvenlik sorunu

GSM şirketlerinin deprem sınavı MGK gündemine gelebilir!
Kandil vuruldu

Kandil vuruldu

TSK ve MİT'in ortak operasyonunda 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Konsolosluk binası mühürlenebilir

Konsolosluk binası mühürlenebilir

Kaşıkçı'nın öldürüldüğü bina için başsavcılık harekete geçebilir.
Mısır'da Sisi isyanı

Mısır'da Sisi isyanı

​Cuma sonrası halk akın akın sokaklara iniyor.
Milli gemiler<br>göreve hazır

Milli gemiler
göreve hazır

Büyük İstanbul Depremi'nde sahada olacaklar.
Türkiye'nin denizlerdeki gurur günü

Türkiye'nin denizlerdeki gurur günü

​Atmaca füzeleriyle donatılan TCG Kınalıada donanmaya katılıyor.
27 bin TL<br>cepte kalacak

27 bin TL
cepte kalacak

Kredilerde araç sahibi yapacak 3 aylık indirim.
Sona doğru yaklaşıyoruz

Sona doğru yaklaşıyoruz

​Kandilli Rasathanesi'nden İstanbul depremi açıklaması.
Türkiye ile görüşüyoruz

Türkiye ile görüşüyoruz

​Rus tarafından SU-35 uçağına ilişkin açıklama.
Deprem çantasının maliyeti 440 TL

Deprem çantasının maliyeti 440 TL

​Önceden hazırlanmış deprem çantası hayat kurtarabilir.
Eylül'de fatura<br>gelmeyebilir

Eylül'de fatura
gelmeyebilir

Depremde servis dışı kalan firmalardan 'özür' adımı gelebilir.
'HDP gençleri<br>verip para alıyor'

'HDP gençleri
verip para alıyor'

​Teslim olan terörist HDP binasından dağa giden süreci anlattı.
Binlerce hikaye<br>arasından seçildiler

Binlerce hikaye
arasından seçildiler

Bilge Çocuk ödüllerini Milli Eğitim Bakanı verecek.
Beka düzeyinde ehemmiyetli

Beka düzeyinde ehemmiyetli

Bahçeli, depremin ardından açıklama yaptı.
Cezası kaldırıldı

Cezası kaldırıldı

​Tahkim Kurulu Ali Koç'la ilgili kararını açıkladı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.