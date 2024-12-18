Evlat nöbetindeki aileler oğullarına seslendi: 'Gelin devlete sığının onlar sizi kandırıyor'

Eyleme katılan babalardan Halit Altun, oğlunun

13 yıl önce üniversite okuduğu sırada

kaçırıldığını ifade etti. Oğluna kavuşmak için hem Diyarbakır'da hem de Muş'ta devam eden eylemlere katıldığını söyleyen Altun, "Eylemimizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Çocuklarımızı istiyoruz, başka bir talebimiz yok.

Bu çocuklarımızın sebebi onlar.