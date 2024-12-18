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Evlat nöbetindeki aileler oğullarına seslendi: 'Gelin devlete sığının onlar sizi kandırıyor'

Evlat nöbetindeki aileler oğullarına seslendi: 'Gelin devlete sığının onlar sizi kandırıyor'

Semih Kara
12:0818/12/2024, mercredi
AA
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Muşlu aileler, evlatlarını kaçıran terör örgütü PKK ve DEM Parti'ye tepki gösterdi.
Muşlu aileler, evlatlarını kaçıran terör örgütü PKK ve DEM Parti'ye tepki gösterdi.

Muşlu aileler, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan evlatları için DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam ediyor. Oğlu PKK'lı teröristler tarafından kaçırılan anne Ayten Koçhan, "Kaçacak yeriniz kalmadı. Gelin, teslim olun. Onlar sizi kandırıyor" sözleriyle evladına seslendi.

Çocuklarına kavuşma ümidiyle her hafta çarşamba günü yaptıkları eylemleri devam ettiren Muşlu aileler, DEM Parti ve terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi. Evlatlarının fotoğraflarını taşıyan anne ve babalar,
"Anneler direniyor"
,
"Evlat nöbetindeyiz"
ve
"Artık yeter yakamızdan düşün"
yazılı pankartlar açtı.

Muşlu ailelerin DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor.

Üniversite okurken kaçırdılar

Eyleme katılan babalardan Halit Altun, oğlunun
13 yıl önce üniversite okuduğu sırada
kaçırıldığını ifade etti. Oğluna kavuşmak için hem Diyarbakır'da hem de Muş'ta devam eden eylemlere katıldığını söyleyen Altun, "Eylemimizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Çocuklarımızı istiyoruz, başka bir talebimiz yok.
Bu çocuklarımızın sebebi onlar.
" dedi.

Baba Halit Altun, üniversite okurken kaçırılan oğluna seslendi.

'Artık kaçacak yeriniz kalmadı'

Evlat nöbetini sürdüren annelerden Ayten Koçhan, PKK'lı teröristlerin, oğlunu
9 yıl önce Bursa'da
kaçırdığını söyledi. DEM Parti ve terör örgütü PKK'dan çocuğunu istediğini belirten Koçhan, "Oğlum, daha kaçacak yeriniz kalmadı.
Gelin, teslim olun, devlete sığının.
Onlar sizi kandırıyor. 3 yıldır eylemimize devam ediyoruz. Sen gelene kadar buradayım. Evlat hasretine dayanamıyoruz yavrum. Yeter artık, analar babalar ağlamasın." diye konuştu.

Eyleme katılan anne Ayten Koçhan, evladına teslim olma çağrısı yaptı.



#DEM Parti
#Evlat nöbeti
#Muş
#Terör örgütü PKK

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