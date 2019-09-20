Evlat nöbetine halel getirmeyin

AK Parti'nin önceki gün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan MYK ve MKYK toplantılarında önemli konular gündeme geldi. Toplantılarda, Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan anneler, Ankara'daki üçlü zirve, belediye başkanlarını Beştepe'de kabul ve ABD ziyareti gündeme geldi.

Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle 3 Eylül)de HDP il binası önünde evlat nöbetine başlayan Diyarbakır annelerinin mücadelesi ele alındı. Toplantıda söz konusu annelere Türkiye’nin başka şehirlerden gelerek destek vermek isteyenler bulunduğunun belirtilmesi üzerine Erdoğan’ın, Diyarbakır annelerini gerçekten derdi olan insanların ziyaret etmelerini önerdiği öğrenildi.

DOĞAL MECRA DIŞINA ÇIKILMASIN

Konunun doğal mecrasının dışına çıkmaması konusunda uyarılarda bulunan Erdoğan’ın, “Buranın havasını bozacak, samimiyetini bozacak bir şey yapılmasın. Bu önemli duruşa halel gelmesin” yaklaşımında bulunduğu öğrenildi. Son zamanlarda yapılan ziyaretler ile ilgili de Erdoğan’ın, "Bu ziyaretleri AK Parti organize ediyormuş gibi yansıtılmak isteniyor. Buna müsaade etmeyin” dediği bildirildi.

Erdoğan, Çankaya Köşkü’nde İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleşen üçlü Suriye zirvesinin detaylarını da kurmaylarına anlattı. 3’lü Suriye zirvesinin yansımalarına değinen Erdoğan’ın zirvenin çok olumlu geçtiğini söyledi. Toplantıda güvenli bölgedeki kararlılığını vurgulayan Erdoğan, ABD ziyaretinde de bu konuyu tekrar dile getireceğini söyledi. İdlib’de olası bir göç dalgasını Türkiye’nin kaldıramayacağını ifade eden Erdoğan’ın güvenli bölgede sığınmacılar için önerdiği konutların yapılmasının mümkün olduğunu belirttiği kaydedildi.

REKLAM

EKSİKLİK BİZDEN KAYNAKLANMAYACAK

Erdoğan, geçtiğimiz günlerde 29 büyükşehir belediye başkanı ile yaptığı toplantının detaylarına da değinerek, “İyi bir toplantı oldu. Netice itibariyle biz herkesi kucaklayacağız. Biz kazanamadık diye vatandaşın bizden kaynaklı her hangi bir eksiği olmayacak. Bir eksik olursa da bu bizden kaynaklanmış olmayacak. Orayı yönetenlerin beceriksizliğinden kaynaklanmış olacak. Biz bakanlarımızla, bütün kurumlarımızla vatandaşımızın yanında olacağız. Kaybettiğimiz illerde yatırımları devam ettireceğiz” dediği öğrenildi. Erdoğan’ın belediyelerle toplantısının devam edeceği sinyalini verdiği de kaydedildi.

Cumhurbaşkanımız her gün savaşıyor

Erdoğan, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve beraberindeki gazileri kabul etti. Gaziler kabulün ardından duygularını anlattı. Genelkurmay Başkanlığı önünde 15 Temmuz darbe girişiminde gazi olan ve aynı yerde babası ve eniştesini şehit veren Ülkü Sayın, "Biz, belki o hainlerle bir gün savaştık ama Cumhurbaşkanımız o hainlerle her gün savaş içinde. Allah razı olsun, Allah başımızdan eksik etmesin" dedi. Kıbrıs Gazisi Mehmet Erdoğmuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun programına rağmen bu özel günde kendilerini ağırladığını belirterek, "Çocuklarımıza, torunlarımıza kadar sordu. Tüm gaziler adına Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Bundan daha mutlu bir şey olamaz" ifadelerini kullandı. Gazi Vahap Tümen de güvenlik korucusu olduğunu ve 1994 yılında gazi olduğunu belirterek, "25 yıldır gaziyim, ilk defa buraya geliyorum, çok mutluyum. Kendisine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Okulları temizledik

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucu ve terörle mücadele konusunda bir sunum yaptı. Sunumda, uyuşturucu ile mücadelenin çok iyi noktaya geldiğini vurgulayan Soylu, “Okulların etrafından uyuşturucuyu temizledik. Şu an parklara kaydılar. Bunu da parklarda ışıklandırma, güvenlik görevlileri ve bekçi sayısının arttırılması gibi uygulamalar ile çözeceğiz” dedi.

Vekillere sigara uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan son dönemde artan elektronik sigara ve nargile kullanımına da değindi. Erdoğan’ın, “Bunu Sağlık Bakanımızla da görüşeceğiz. Toplumu sigara konusunda bilinçlendirmek lazım. Ayrıca bazı milletvekillerimizin arabanın arkasında da sigara içtiklerini biliyorum. Arkada da sigara içilmemeli” dediği öğrenildi.