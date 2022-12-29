Gündem EYTde ilk maaş ne zaman yatacak? Bakan Bilgin merak edilenleri tek tek açıkladı
POLİTİKA

EYT'de ilk maaş ne zaman yatacak? Bakan Bilgin merak edilenleri tek tek açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin çalışma hayatına dair önemli açıklamalarda bulundu. Bilgin, "EYT düzenlemesini ocak ayı içerisinde Meclis'e takdim edeceğiz" dedi. Emekli olacakların ağırlıklı yaş ortalamasının 50'nin üzerinde olduğunu belirtti. EYT'nin maliyetinin 100 milyar liranın üzerinde olduğunu söyledi.

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EYT ne zaman TBMMye gelecek? Bakan Bilginden Son Dakika açıklamaları, İşte EYTye dair tüm detaylar
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıklama yaptı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, TRT Haber'e konuk oldu, çalışma hayatına dair önemli açıklamalarda bulundu. Bilgin, "EYT düzenlemesini ocak ayı içerisinde Meclis'e takdim edeceğiz" dedi. Emekli olacakların ağırlıklı yaş ortalamasının 50'nin üzerinde olduğunu belirtti. EYT'nin maliyetinin 100 milyar liranın üzerinde olduğunu söyledi.

EYT'DE SÜREÇ NASIL İLERLEYECEK?

Süreç aşama aşama ilerleyecek. Meclis kararını verecek. Ocak ayı içinde Meclis'e ileteceğiz. Üzerimize düşen görev sorumluluğunu tamamladık.

23 senelik bir problem bu. 8 Eylül 1999 yılından önce çalışmaya başlayanları kapsayan bir durum bu. Türkiye'de ortalama bir emeklinin en az 3 kişi tarafından emeklilik primleriyle finanse edilmesi lazım. Bu durum bizim dönemimizde 2.1'e kadar geldi, bunu 1.7'ye kadar düşürebiliriz. İstihdamı ne kadar artırabilirsek bu oranı artırabiliriz.

"TÜRKİYE BÜYÜMESİNİ SÜRDÜRÜYOR"

Türkiye bütün ekonomik sorunlara rağmen büyümesini sürdürüyor. Tarihinde ilk defa istihdam sayısı 31 milyon 200 bine yükseldi. Türkiye'nin 2022'yi yüzde 5'in üzerinde büyümeyle kapatması bekleniyor.

"EYT'LİLERİN YAŞ ORTALAMASI 49,9"

Şu anda EYT'lilerin yaş ortalaması 49,9 yani neredeyse 50. Bunların içinde hemen emekli olacakların ağırtlıklı ortalaması 50 yaşın üzerinde. Dolayısıyla Türkiye'nin bunu yapması doğru bir zaman.

"SGK KUYRUĞUNA GEREK YOK"

SGK'nın borcu yok. Açıklar var ama onlar prim desteğiyle ilgili kısımlar. Bunların bir kısmını Maliye veriyor bir kısmını da biz karşılıyoruz. Sağlık harcamalarını her ay biz finanse ediyoruz. Kapsam altına alınan ilaçlar da bile biz insanlarımızın sağlığı için bunları karşılıyoruz. Türkiye'nin SGK'sı borçlu değil, gelir-gider oranı ise yüzde 97

Yurttaşlarımız sevinçlerini gösterdiler. Telefonum kitlendi, arızalandı. Ben de insanlarımıza teşekkür ediyorum. Bu bizim sorumluluğumuz, sayın cumhurbaşkanımız bu görevi bana verdi. Kuyrukların oluşmasına ihtiyaç yok henüz. Yasalaştıktan sonra başvurular kabul edilecek. Yasal süreç tamamlandıktan sonra başvuru süreci başlayacak. e-Devlet üzerinden gerekli tüm hazırlıklar yapıldı zaten başvurular için.

SÖZLEŞMELİYE KADRO MÜJDESİ

Sözleşmeli personele kadro konusu bugün TBMM'ye gönderildi.

Herkes hak ettiği maaşı alacak. İlk maaşın tarihi TBMM'nin vereceği bir karar olacak.

EYT'LİLERE İLK EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN?

Kimsenin maaşında bir kısıntı olmayacak. Herkes hak ettiği maaşı alacak. Nasıl hesaplanıyorsa o şekilde olacak. Meclis sürecinden sonra EYT'lilerin ilk maaşı ne zaman alacağı belli olacak.

ASGARİ ÜCRET DÜZENLEMESİ

Cumhuriyet tarihinde ilk defa dolar bazında asgari ücret 455 doların üzerinde çıktı. Enflasyon düşme eğilime başladığında bunu yaptık. Genel olarak enflasyonda bir düşüş eğilimi var. Üretim artıyor, kur belli bir süredir aynı seviyelerde gidiyor. Faizler de düştü.

Mayısta enflasyonun yüzde 30-35 arasında olması bekleniyor.

KIDEM TAZMİNATI DOĞRUDAN İŞÇİYE VERİLECEK

EYT başlangıcın hesaplama yaparken kendi maaliyetlerimize baktık. SGK'ya, Maliye'ye getireceği yüke baktık. Uygulamaya geçince birçok kurum ve kuruluştan kıdem tazminatı ne olacak sorusu geldi. İşverenler biz bu yükü nasıl kaldıracağız diye sordular. Kurumsal şirketler bu konuyu çözmüşler. Küçük ve orta ölçekli şirketlerde bu sorun yaşanabiliyor. Talepleri değerlendirdik, konuyu Maliye Bakanımızla da görüştüm. Kredi garanti fonundan bir destek istedik. Doğrudan işçiye verilmesi yönünde bir görüşümüz vardı.

SOSYAL GÜVENLİK PRİM DESTEĞİ

EYT'den dolayı ayrılan, işine devam etmek isteyen işçiye 5 puanlık prim desteği verilecek. Tecrübeli işçinin devam etmesi ve işverenin mağduriyet yaşamaması için önemli bir konu bu. Teknik işçiliklerini kaybetmek istemiyor işverenler.

"EYT'NİN MALİYETİ 100 MİLYAR LİRA"

100 milyarın üzerinde bir maliyet var ama bizim bütçe imkanlarımız içerisinde karşılanabilecek bir maliyet bu. Yaklaşık 500 bin civarında kamuda çalışan var bunlar çalışmaya devam edecek.

ASGARİ ÜCRET DÜZENLEMESİ

Olağandışı bir şey olursa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediği çok açık. Biz Rusya-Ukrayna savaşını biliyor muyduk? Bu tarz olağandışı durumlar olursa tekrar düşünülecektir. Asgari ücret zammında yeni yılın enflasyonu dikkate alınır.

"MEMURU ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ"

Toplu sözleşme açıktır, nasıl yapacağımız belli. Kamuoyunda "asgari ücrete yüzde 50 yapıldı, bize de olur mu" gibi fikirler duyuyoruz. Adı üzerinde asgari ücret bu. Memur yılda 2 defa alıyor. Enflasyon bell olduktan sonra memur zammını gözden geçireceğiz. Bütün çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Tahribattan koruyacak bir düzenleme yapacağız.

Asgari ücret alanların oranı yüzde 37. Bir kademe üzerinde alanlar var mı? Var. Biz genel durumu düzenleyen bir mekanizma olarka görüyoruz asgari ücreti. Biz geçen sene asgari ücrete yüzde 50 yaptık. Özel sektör de buna göre güncellemeler yaptı.

GELİR VERGİSİ DÜZENLEMESİ

Asgari ücret oranında zaten bu uygulanıyor. Hazine ve Maliye Bakanımız bunun üzerine çalışıyor. Kendileri konuyu yıl sonu veya yıl başında açıklarlar.

"SENDİKALAŞMADA YASAL BİR DÜZENLEMEYE İHTİYAÇ VAR"

Türkiye'de sendikalaşma oranı çok düşük. TRT'de mesela bu var ancak özel televizyonların neredeyse hiçbirinde sendika yok. Eskiden bu oran basında çok fazlaydı. Bunun birçok sebebi var tabi. Yasal sebeplerinden birisi iş kolu-işletme ayrımı var. Onun düzenlenmesi lazım. Askeri darbe döneminden kalma durumlar var. Bunları düzenleyeceğiz. Sendikalı örgütlenmenin engellerini kaldıracak bir yasal düzenleme yapacağız.

"EKSİK PRİM GÜNÜ BORÇLANMASI YOK"

Borçlanma konusunda büyük bir yanlışlık var. Mevcut yasal durumda 8 Eylül 1999 öncesi çekilecek istisnalar doğum, askerlik gibi durumlar. Eksik prim günü borçlanması gibi bir durum söz konusu değil. Bin lira eksikse bin lira yatacak öyle olacak.

Cumhurbaşkanı 'Müjde' diyerek açıkladı: EYT düzenlemesinin detayları belli oldu, yaş sınırı yok
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı 'Müjde' diyerek açıkladı: EYT düzenlemesinin detayları belli oldu, yaş sınırı yok

EYT’de emekli maaşı için üçlü formül: Altı aylık enflasyon farkıyla yeni emekli maaş tablosu ortaya çıktı
FOTOĞRAF 24
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EYT düzenlemesi ile ilgili detayları dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tek tek duyurdu. Erdoğan 2 milyon 250 bin kişinin emekli olabileceğini söyleyerek EYT’de yaş sınırı olmayacağını açıkladı.
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Erdoğan, “Sadece yaş sebebiyle emeklilik bekleyenleri kapsıyor. Yaş şartı olmadan emekliliğe imkan sağlayan düzenlemeyi, eski sistemdeki SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı ayrımı olmaksızın mevcut yapıdaki herkes için geçerli kılıyoruz” sözleri ile milyonlarca kişinin kafasındaki soru işaretlerini giderdi.
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Tüm bu gelişmeler sonrasında EYT’liler şimdiden maaş hesabı yapmaya başladı.
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EYTlilerin aylık hesaplamalarının diğer emekli aylığı bağlananlar gibi 3 dönem üzerinden yapılacağı ifade ediliyor.
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Bu kapsamda 2000 yılı öncesi, 2000-2008 yılları arası ve 2008in 10uncu ayından sonraki dönem olmak üzere 3 ayrı dönem için farklı hesaplamalar yapılacak. Daha sonra bunlar birleştirilecek. Yani emekli maaşı hesaplanırken tüm kazançlar dikkate alınacak.
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Tüm bunların yanında çalışılan yıllar, aylık kazançları, çalışma süreleri, hatta işe ara verip vermemiş olmaları bile emekli maaşları üzerinde etkili olacak.
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Dolayısıyla kişiye özel yani herkese farklı aylık tutarları ortaya çıkacak. Yaş beklerken ödenen fazla primler de emekli aylığı hesaplamasında kullanılacak. 3 döneme ilişkin farklı Aylık Bağlama Oranları ve güncelleme katsayılarıyla emekli maaşı ortaya çıkarılmış olacak.
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İlk maaşların Şubat ayında yatması bekleniyor. Bunun yanı sıra emeklilik hakkı elde edenler ilk ödemelerini alacakları banka ve şubesini e-Devletten veya emeklilik işlemleri sırasında SGKda seçebilecek. Böylece EYTlinin emekli maaşı tercih ettiği bankaya yatırılacak.
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Adaylar için emeklilik başvuru zamanı da bir o kadar kritik. Yüksek maaş almak isteyenlerin elini çabuk tutması gerekiyor. Çünkü emeklilik başvurusunu bu yıl bitmeden yapanların maaşları 2023’te başvuru yapanlara göre daha yüksek olacak.
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Ancak kıdem tazminatında ise tam tersi bir durum söz konusu. Geçtiğimiz günlerde asgari ücrete yapılan yüzde 54,6’lık zam sonrası kıdem tazminatı tavanı artacak.
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Mevcut asgari ücretle birlikte asgari ücretlinin kıdem tazminatı tavanı 10008 lira olacak. Asgari ücretle 5 yıldır aynı işyerinde çalışanın kıdem tazminatı şu an 32 bin 355 lira olarak hesaplanıyor. Yeni yıldan itibaren 50 bin 40 TL kıdem tazminatı alacak.
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En düşük emekli aylığı Temmuz’da 3.500 liraya yükseltilmişti. Yeni yılda bu rakamın da artacağı neredeyse kesinleşti. Kulislerde konuşulana göre en düşük emekli aylığının 5.000 ila 5.500 lira arasında olması bekleniyor.
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Ayrıca SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri için 2023 yılı maaş zam oranları netleşiyor. SGK’lı ve Bağ-Kur’lu için 5 aylık kesinleşen enflasyon farkından dolayı alınacak zam oranı yüzde 14,04 oldu. Memur emeklileri ise yüzde 15,11’lik zammı cebine koydu.
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Şimdi ise gözler emekli maaşlarına gelecek olan zammın kesinleşeceği 3 Ocak tarihine çevrildi.
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Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla milyonlarca emekli yeni maaşlarına kavuşmuş olacak. Öncesinde ise emekli maaşları için kritik ipuçları gelmeye devam ediyor.
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Merkez Bankası Aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi verilerine göre 2022 yılı enflasyon beklentisi yüzde 66,80 olurken 6 aylık enflasyon verisi ise yüzde 17,17 olarak hesaplandı. SGK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 17,17 olan bu rakamın memur emeklileri için yüzde 18,25 olması bekleniyor.
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Enflasyon farkına ek olarak sosyal refah düzenlemeleri için de Çalışma Bakanlığı tarafından çalışmalar gerçekleştiriliyor. Memur emeklileri içinse ek göstergeden kaynaklı fark da maaşlara eklenecek.
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Tüm bu hesaba göre milyonlarca kişinin alacağı en düşük maaşlar şu şekilde oluştu:
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MEMUR EMEKLİSİ MAAŞIMevcut: 6.077 TLZamlı: 7.186 TLSSK EMEKLİSİ (2000 ÖNCESİ)Mevcut: 4.687 TLZamlı: 5.491 TL
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SSK EMEKLİSİ (2000 SONRASI)Mevcut: 2.906 TLZamlı: 3.404 TLBAĞ-KUR ESNAF EMEKLİSİMevcut: 4.197 TLZamlı: 4.917 TL
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BAĞ-KUR TARIM EMEKLİSİMevcut: 3.335 TLZamlı: 3.907 TL
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6 AYLIK ZAM ORANI TAHMİNİ İLE MESLEK MESLEK MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI (Mevcut-Zamlı TL)
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MÜŞTEŞAR (11) - 21.905 - 23.712 TLGENEL MÜDÜR (11) - 19.361 - 22.894 TLŞUBE MÜDÜRÜ (LİSANS-14) - 7.429 - 8.784 TLMEMUR (LİSANS-14) 7.270 - 8.596 TLÖĞRETMEN (14) - 7.476 - 8.840 TL
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KAYMAKAM 1. SINIF (14) - 12.691 - 15.007 TLPOLİS MEMURU (81) - 7.731 - 9.141 TLHEMŞİRE (LİSANS-14) - 7.266 - 8.592 TLMÜHENDİS (14) - 9.116 - 10.779 TLTEKNİSYEN (LISE-14) - 6.343 - 7.500 TLPROFESÖR (14) - 17.340 - 20.504 TLİMAM-HATİP - 7.476 - 8.840 TLAVUKAT (14) - 7.476 - 8.840 TL
EYT’de emekli maaşı için üçlü formül: Altı aylık enflasyon farkıyla yeni emekli maaş tablosu ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT müjdesinin detaylarını açıkladı. Yeni düzenleme ile herhangi bir yaş sınırı olmadan yaklaşık 2 milyon 250 bin kişi emekli olma hakkına kavuşacak. Erdoğan'ın açıklamaları sonrası emekli maaşları için hesap yapılmaya başlanırken, üçlü formül ortaya çıktı. Peki EYT'de emekli maaş hesabı nasıl yapılacak ve emekli aylığı ne kadar olacak? İşte EYT ile ilgili tüm merak edilenler..


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