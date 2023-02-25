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Fay yasası 22 şehri etkiler: Fay yaşı ve deprem üretme aralığına dikkat edilecek

Türkiye’deki 485 diri fay hattının tamamı 5 ve üzeri büyüklükte deprem potansiyelinde olduğu için fay yasası acil gündem oldu. AFAD’ın üzerinde çalıştığı taslak, 22 il merkezi ve 110 ilçede yapı stokunun yeniden düzenlenmesini öngörüyor. Yerleşim alanları belirlenirken fay yaşı ve deprem üretme aralığına dikkat edilecek. Binalar fayların geçtiği yerlerden 500 metre uzaklıktan başlayacak. Fay haritaları imar planına işlenecek. Zemine göre kat sayısı izni verilecek.

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:00 . 25/02/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

Türkiye coğrafyasında 485 diri fay hattı bulunuyor. Bu fayların tamamı 5 ve üzeri büyüklüğünde deprem üretme potansiyeline sahip. 24 Ocak 2020’deki Elazığ ve 30 Ekim 2020’deki İzmir depremlerinden sonra gündeme gelen fay yasası için Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra harekete geçildi. Konuya ilişkin son açıklama, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’dan geldi. Kurum, “Şu an fay yasası ile ilgili AFAD Başkanlığımız çalışıyor. Burada belki radikal başka kararları da içine koyacağımız bir süreci yönetiyor olacağız” mesajını verdi.

DENETİME ÇEKİDÜZEN

Bakan Kurum’un duyurduğu fay yasasının detayları belli olmaya başladı. AFAD’ın hazırlığını sürdürdüğü taslağa göre, fay üzerinde bulunan 22 il merkezi ve 110 ilçede yapı stoku yeniden düzenlenecek. Yapı stoku yönetmelikleri fayların üretebileceği deprem büyüklüğüne bağlı olarak çeşitlendirilecek, yapı denetimleri de bu doğrultuda yapılacak.

YAPILAŞMAYA FAY AYARI

Yasa taslağında, fayların yaşı ve deprem üretme aralığına bağlı olarak yerleşim alanlarının seçilmesi ve yapılaşmaya kapatılacak bölgelerin belirlenmesi, yapılaşmanın fayların geçtiği yerlerden 500 metre ötede başlatılması gibi düzenlemelerin de yer alması bekleniyor.

FAYLAR İMAR PLANINDA

Taslağa göre, fay haritaları imar planlarına işlenecek. Deprem riski yüksek bölgelerde inşaatlar için standartlar getirilecek. Deprem riski yüksek yerleşimlerde kat sınırlaması uygulanacak. Zemine göre kat sayısı uygulamasına geçilecek. Fay hatları üzerinden bina tespiti de yapılarak kentsel dönüşümde öncelikli alanlar belirlenebilecek.


#Deprem
#Fay Yasası
#AFAD
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Fay yasası 22 şehri etkiler: Fay yaşı ve deprem üretme aralığına dikkat edilecek
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