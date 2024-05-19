FETÖ benzeri yapıya izin verilemez

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hiç kimsenin kendisine güç vehmetmemesi, karanlık senaryolarla, sipariş talimatlarla, gizli tanık ifadeleriyle, üstlendiği görevi kötüye kullanmak suretiyle iç huzur ve barış ortamını zedelemeye kalkışmaması gerektiğini vurguladı. Partisinin Kızılcahamam'daki "Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı" açılışı öncesinde düzenlediği basın toplantısında konuşan Bahçeli "Eğer bu kalkışma olursa buna cüret edenlerin başı mutlak surette ezilmeli, bağ ve bağlantılarının, devlet, toplum ve medya içindeki uzantılarının tasfiyesi, tecridi ve tecziyesi acilen sağlanmalıdır” dedi.

KUMPASÇILARLA İŞİMİZ OLMAZ

FETÖ ve FETÖ benzeri yapıların devleti zehirleyip devlet içinde feodal ve imtiyazlı alanlar oluşturmalarına kesinlikle müsaade etmeyeceklerini kaydeden Bahçeli, “Bu süreçte Sayın Cumhurbaşkanı'mızın yanındayız, devlet ve milletle ortak kaderin ta merkezindeyiz" dedi. Kumpasçılarla işlerinin olmadığını ve bu konunun altını özellikle çizdiğini ifade eden Bahçeli, şunları dile getirdi: "Komplo peşinde koşanlarla ortak noktamız bulunamaz. Devletin içinde FETÖ benzeri hukuk dışı yapılanma ve gayrimeşru hiyerarşik sistem kuran, güç devşiren, pozisyon mücadelelerine girişen, kendi tarikat veya cemaat mensupları dışında kim varsa fişleyip berhava etmek için nifak üreten odaklarla asla yolumuz kesişemez. Türkiye Cumhuriyeti, bir hukuk devletidir. Devletin, hukukla yollarını ayırdığı anda herhangi bir çeteden farkının kalmayacağı bilinen bir husustur."

ETKİ AJANLARINA TAVİZ YOK

Etki ajanlarına, emperyalizmin kuklalarına, dış güçlerin operasyon elemanlarına asla taviz vermeyeceklerini dile getiren Bahçeli şöyle devam etti: “Terörist Demirtaş'ın, Sorosçu Kavala'nın ve Gazze politikasının rövanşını almak amacıyla iç işgal cephesinde konuşlananları dürte dürte harekete geçirenlere meydanı boş bırakmayacağız. Dahası, onlara dünyanın kaç bucak olduğunu da göstereceğiz. Atalarımızın dediği üzere, düşman karınca bile olsa, kendimizi merdane tutacağız. Doğruları söylemekten hiç korkmayacağız.”

TERÖRİZMLE UZLAŞAMAYIZ

MHP Genel Başkanı Bahçeli, terörizme boyun eğmenin "uzlaşma veya yumuşama" değil "acziyet ve teslimiyet" olduğunu söyleyerek, şöyle konuştu: "Terörü bir hak arama vasıtası görenlere, bunu destekleyenlere makul bakış, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü yok saymaktır, bu zeminde yumuşama, diyalog ve normalleşme diye de bir şey söz konusu olmayacaktır. 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya ve görevini yapmasını engellemeye teşebbüs' suçunu işlemiş olanlara hoşgörüyle bakmak, dış tehditlerle bağımsız ve tarafsız yargıyı işlevsiz hale sokmanın hesabını yapmak, tükeniş altüst oluş demektir.”

Doğan’ın konuşması uygunsuz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, toplantıya verilen öğle yemeği arasının ardından gazeteciler ile bir araya gelerek soruları yanıtladı. Bahçeli, şunları söyledi: "(Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, 28 Şubat davası hükümlüsü eski generallerin de aralarında bulunduğu 14 hükümlüyü affetmesi) Sayın Cumhurbaşkanımız anayasal hakkını kullanarak hepsinin tahliyesine karar vermiştir. Bunun istismar olmaması lazım.” Tahliye edilen eski generallerden Çetin Doğan’ın "Af söz konusu değil doğrudan doğruya anayasal görevin Cumhurbaşkanı tarafından net olarak yerine getirilmesidir" sözlerini de değerlendiren Bahçeli şunları kaydetti: "Cezaevinden çıkan Çetin Doğan’ın konuşması bana göre uygun olmamıştır. Ben cezaevi müdürü olmuş olsaydım aftan yararlananların listesine bakar, ‘Çetin Doğan, sen orada yoksun’ diye geri içeri alırdım" cevabını verdi.

BAŞÖRTÜSÜ MESELESİ BİTMİŞTİR

Bahçeli’ye önceki gün Ankara’da 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada sanık avukatının mahkeme başkanı ve üyelerine yönelik kullandığı sözlerin sorulması üzerine, "Türkiye’de başörtüsünü meselesi bitmiştir. Üniversitelerde vardır, sağlık kurumlarında vardır. Yani bunu niye söylerler? Toplumu karıştırmak için. Bunlar görevlendirilmiş tipler” şeklinde konuştu.







