FETÖ Kosova’da yine güçleniyor

Kosova’da FETÖ’cülerin yakalanmasına yardımcı olan İstihbarat Başkanı Driton Gashi’nin hapis cezası almasıyla bu ülkedeki örgüt yapılanması bir kez daha gündeme geldi. Yeni Şafak FETÖ’nün Kosova yapılanmasının dününü bugününü araştırdı. Kosova’ya 2000’li yıllarda yerleşen örgüt 15 Temmuz’dan sonra ciddi bir kan kaybına uğradı. Ancak son dönemde faaliyetlerine yeniden hız verdi. Öğrenci sayısını arttıran örgüt Türk partilerinden esnaf derneklerine kadar ülkede yeniden söz sahibi oldu. Eski Prizen Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Lopar, örgütün Kosova yapılanmasını anlattı.

MİT operasyonuyla Türkiye’ye getirilen FETÖ’cüler, Balkan yapılanmasının önemli isimleri arasında yer alıyordu.

ÖĞRENCİ SAYISI ARTIYOR

FETÖ’cülerin Kosova siyasetinden beslendiğini belirten Lopar, “O dönem Türkiye’den geldikleri için zengin olan ailelerin çocuklarını yüksek meblağ ile okullarına alıyorlardı. Ailelerle her ay düzenli toplantı yapıyorlardı. Başarılı olan çocukları hem Türkiye hem de Amerika’da okutma vaadi veriyorlardı” dedi. FETÖ okullarının 15 Temmuz sonrası öğrenci sayısının 120 olduğunu söyleyen Lopar, son dönemde bu sayının 370’e ulaştığını vurguladı.

MAKLUBE ZİYAFETİ ÇEKTİLER

Kosovalı ünlü iş insanlarından destek adı altında himmet toplayan FETÖ’cüler, Atmosfera isimli bir dernek kurarak çalışmalarına hız verdi. Ülkede bu derneğin kurulması için Kosovalılara ihtiyaç duyan militanların dernek olarak iş insanlarıyla bir araya geldiğini anlatan Lopar, evlerde toplanıp sohbet sonrası maklube ziyafeti çektiklerini anlattı. Lopar, “Kosovalılar da ihale almak için maalesef bu maklube ziyafetlerine katılıyorlar. En sadık olanlarını ise ABD’ye ziyarete götürüyorlardı” şeklinde konuştu.

FETÖ’cülerin yakalanmasına yardım eden İstihbarat Teşkilatı Başkanı Driton Gashi, ‘Görevini kötüye kullandığı’ iddiasıyla 4 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

FİRARİ FETÖ’CÜ DERNEĞE ALINDI

4 Temmuz 2005’te bir başka FETÖ oluşumunun Süleymaniye Eğitim ve Kültür Yardımlaşma Derneği adıyla kurulduğunu söyleyen Lopar, “Kurucuların isimleri Ediz Çabrati, Eroll Gjergizi ve Selaman Peşi’ydi. 2010-2016 yılları arasında Edis Çabrati Esnaf Derneği Başkanı oldu. Bu bahsedilen dönem, FETÖ’cülerin ülkeye en yoğun şekilde geldiği dönem olarak biliniyor. Dernek daha sonra yönetim kuruluna hala firari olarak Kosova’da yaşayan Aytaç Türkyılmaz’ı aldı. FETÖ’cüler genelde Türk dernekleriyle dirsek teması kurmuyorlardı. Bu şahıslar ‘Ne kadar himmet toplarsak o kadar iyi’ mantığıyla hareket ettikleri için esnafla temas kuruyorlardı. Kosova’da bu doğrultuda temasa geçtikleri tek dernek de Türk Esnaf Derneği’ydi. FETÖ’cüler her kesime ulaşamazsınız gerekçesiyle derneğin isminden rahatsız oldular. 1994 yılında Türk Esnaf ve Zanaatkâr Derneği olarak kurulan bu derneğin ismini Esnaf Derneği olarak değiştirdiler” diye anlattı.

PAPAZDAN FETÖ KİTABI TANITIMI

15 Temmuz darbe girişiminde sonra FETÖ’cülerin Kosova faaliyetlerinde azalma olmadığını kaydeden Lopar, “Okulları hala açık ve buna karşı bir önlem alınamıyor. Türkiye’den kaçanlar buralarda şirket açıyorlar ve oturma hakkı elde ediyorlar. Jon Pahl adında bir Papaz 6 Haziran 2022 tarihinde Priştine’de FETÖ’nun kitap tanıtımını yaptı. Maalesef Kosova Türk yöneticilerinden kimse gereken tepkiyi vermedi” diye konuştu.

TEHDİT ETTİLER

MİT’in Kosova’daki 6 kişiyi yakalayıp Türkiye’ye getirmesinin ardından Kosovalı yöneticilerin yakalanıp hapse atıldığını hatırlatan Lopar, “Bu 6 kişiden biri MAC Okul Müdürü Mustafa Erdem, 16 Temmuz 2016’da sosyal medyada Türk ailelerin ve Arnavutların bu terörist okullarından çocuklarını çıkarmalarını için duyuru yayınladığım için bana 100.000 euroluk dava açacaklarını bildirdiler” ifadelerini kullandı.

Partigöç Kosova’da gazete kapattırmış

Türkiye’den Kosova’ya gidenlerin faaliyetlerini anlatan Lopar, “2007 itibarıyla Kosova Türk Taburu’na askeri ve polis görevlerine çoğunlukla FETÖ asker ve polisleri gönderiliyordu. Bunlardan öne çıkanı 2007 yılında KTTGK Komutanı, Yurtta Sulh Konseyi Başkanı olan ve şu an hapis yatan Mehmet Partigöç. Bu komutan Kosova’da Türkçe çıkan Yeni Dönem Gazetesi’nin kapanmasına vesile oldu. Ben bir yazımda FETÖ okulunu eleştirdiğim için hem benim yazı yazmamı engelledi hem de Kosova’da konuşlanmış Türk Taburu’nun verdiği desteği kesti. Kısa bir zaman sonra da Yeni Dönem gazetesi kapandı” diye konuştu. 15 Temmuz gecesi siyasilerin gözaltına alınması emrini veren Mehmet Nail Yiğit’in 2009’da Kosova Tabur Komutanı olduğunu söyleyen Lopar, “Yiğit ve ondan sonra gelen Kerim Acar da FETÖ’cüydü” dedi.







