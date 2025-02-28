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FETÖ'den 12 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranıyordu: Firari astsubay sahte kimlikle yakalandı

FETÖ'den 12 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranıyordu: Firari astsubay sahte kimlikle yakalandı

10:2328/02/2025, Cuma
IHA
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FETÖ'cü firari astsubay sahte kimlikle yakalandı
FETÖ'cü firari astsubay sahte kimlikle yakalandı

Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Kara Harp Okulu'ndaki eylemlere ilişkin 307 sanığın yargılandığı davada hakkında 12 yıl 6 hapis cezası bulunan ve aranan astsubay Bursa'da sahte kimlikle yakalandı.

Hakkında 12 yıl 6 hapis cezası bulunan ve aranan astsubay Bursa'da sahte kimlikle yakalandı.

15 Temmuz 2016'da FETÖ'nün darbe girişiminde Kara Harp Okulu'nda ‘darbeye yardım etmek', ‘anayasayı ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçlarıyla yargılanan 307 sanıktan, Astsubay Mehmet Ç., Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesince 12 yıl 6 ay hapis çarptırıldı. Çıkan karar sonrası kayıplara karışan firari hükümlü izini kaybettirmek için sahte kimlikle farklı illere kaçtı. 2 yıl boyunca kaçan Mehmet Ç., Bursa'ya geldiği esnada Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerinin radarına yakalandı. Titiz çalışan ekipler, o hükümlünün eşinin yakın bir akrabasında kaldığını tespit etti. Harekete geçen ekipler, yaptıkları operasyon ile şahsı gözaltına aldı.

Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


#FETÖ
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