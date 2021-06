Firari 60 asker Kanada’da

ABDULLAH SARİCA

Fetullah Gülen’in yeğeni Selahaddin Gülen, elebaşı amcası ve en yakınındaki üst düzey örgüt mensuplarıyla ilgili önemli bilgiler verdi. MİT’in Kenya’da paketleyip Türkiye’ye getirdiği yeğen Gülen itirafçı oldu. Örgüte dair bildiklerini anlatan Gülen, birçok FETÖ’cünün ismini savcılığa verdi. Fetullah Gülen’in en yakınındaki Cevdet Türkyolu’nun eniştesi olduğunu söyleyen Gülen, “Cevdet Türkyolu ile Mustafa Özcan arasındaki husumet, 15 Temmuz’dan sonra iyice günyüzüne çıktı. Bunun sebebi, Mustafa Özcan’ın tüm kontrolü eline almak ve örgütün para gibi tüm gücünü kendi elinde toplamak istemesi” dedi.

Örgüt içinde “Osman” kod adını kullanan Selahaddin Gülen, üniversite yıllarında Kuleli Askeri Lisesi’nde okuyan bir öğrencinin örgüt abiliğini yaptığını, bu kişiyle ankesörlü hatlar üzerinden irtibat kurduğunu anlattı.

ÖRGÜTÜN BAŞINA O GEÇECEK

Yeğen Gülen, örgütte İstişare Heyeti Başkanı olan Mustafa Özcan’la ilgili şunları anlattı: “Başı olduğu heyeti kendi etkisi altına almaya çalışıyordu. Amcam, her ne kadar bu durumdan huzursuz olsa da örgütün bölünmesinden korktuğu için yanında tutuyor olabilir. Mustafa Özcan, amcam öldükten sonra örgütün başına geçecek kişidir diye düşünüyorum. 2018-2019 gibi Güray T.’den duyduğum kadarıyla, kampa gelen misafirleri Mustafa Özcan kendi odasında ağırlarken, ‘Burada tüm sistem çökse, bütün cemaat dağılsa, cemaatin lideri ölse bile tekrardan toparlanmak için var gücümüzle çalışacağız’ demiş.”

Mustafa Özcan

FİRARİ 60 ASKER KANADA’DA

Selahaddin Gülen, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra firar eden 60 askerin aileleriyle birlikte Kanada’ya gittiği bilgisini de verdi. 2017’nin sonunda örgüt elebaşı Fetullah Gülen’in yanına gittiğini söyleyen yeğen Gülen, buradaki mollalar kendi aralarında konuşurken tanık olduğu bir olayı anlattı: “Bu konuşmada Kanada’da 60 asker ve ailesinin olduğunu, örgütün bu kişilerle irtibata geçmediğini, bu şahısların orada her ihtimale karşı iletişim kurulmayıp tekrardan Türkiye’ye döneceğini düşündüklerini ve tekrardan örgüt içinde vazife alacaklarını söylemişlerdi. Bu konuşmadan sonra diğer ülkelerde de bu şekilde asker ve ailelerinin olduğunu düşünmüştüm.”

Selahaddin Gülen, eniştesi Cevdet Türkyolu’nun, elebaşı Fetullah Gülen’in en özelini bilen kişi olduğunu söyledi: “Amcam Fetullah Gülen’in odasının giriş kartı sadece onda bulunmaktadır.”

Gülen’lere özel imam!

İfadelerle Gülen ailesine bir örgüt imamı görevlendirildiği ortaya çıktı. 2008 itibariyle aile kamplarının yapılmaya başlandığını, bu kampların Erzurum, İstanbul ve İzmir’de örgüte ait yurtlarda yapıldığını anlatan Selahaddin Gülen, şunları söyledi: “Senede bir kez tüm Türkiye ve Amerika’da bulunan aile bireylerinin bu kampa katılımı sağlanıyordu. Bu kampı aile imamı Numan Y. organize ederdi. Bazen Amerika’dan örgütün önde gelen isimleri ve aile büyüklerinden olan Ahmet Kurucan, abim Kevser Gülen ve Adem Kalaç gelip sohbet verirdi. Amcam Fetullah Gülen’den haberler getirirlerdi. Kampta aile bireylerinin sorunları ve istekleri Numan Y.’ye söylenirdi. Üniversite yıllarımda maddi sıkıntı çektiğim dönem Numan Y.’ye giderek durumu anlatmıştım, o da bana Kaynak Holding’den burs göndermeye başlamıştı.”

Fetullah Gülen’in Pensilvanya’da kaldığı çiftlik yoğun güvenlik önlemleriyle korunuyor.

İşte o istişare heyeti

Selahaddin Gülen, örgütün üst yönetimiyle ilgili ayrıntılı bilgi verdi. Örgüt içinde tüm konuların konuşulduğu istişare heyetini anlatan yeğen Gülen, heyette Naci Tosun, Ali Ursavaş, Mustafa Özcan, Mustafa Yeşil, Abdullah Aymaz, İsmail Büyükçelebi, Ahmet Kara, Mehmet Ali Şengül, İsmet Aksoy, Hamdullah Bayram Öztürk, Rıdvan Kızıltepe ve Sait Aksoy’un bulunduğunu söyledi. Heyetin 2-3 ayda bir toplandığı ve toplantıların 4-5 gün sürdüğü bilgisini verdi. Örgüt içindeki mollalara da değinen Gülen, bunların Fetullah Gülen’in asıl talebeleri olduğunu söyledi. Molla olabilmek için herhangi bir ülkede ilahiyat okuyup doktora yaptıktan sonra Mısır’da El-Ezher Üniversitesi’nde 2 yıl eğitim görüldüğünü anlattı. “2016 yılı öncesinde Mısır’a gidip bu mollalara eğitim veren kişiler Reşit H., Ergün Ç. gibi Fetullah Gülen’in ilk talebeleri ve mollalarından olan kişilerdi” diyen yeğen Gülen, örgütün tepe yönetimindeki yabancı uyruklu isimlerle ilgili de şunları söyledi: “Kırgız Nurullah, Kuzey Iraklı Dilaver hoca ve Azerbaycanlı Serkan hoca isimli şahıslar vardı. Bu mollalar örgüt içinde amcam Fetullah Gülen’in karşısında yeterli seviye ve bilgi yeterliliğine sahip olmadan molla olamazlar.” Yeğen Gülen, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in ABD’deki kurum ve basın yayın organlarıyla olan ilişkileri, bilgi alışverişi ve basın açıklamalarını ise Alp Aslandoğan’ın yürüttüğü bilgisini verdi.

ABD’den her okula 10 milyon dolar

2016 yılı Aralık ayında dil kursunu bitirip master eğitimine başladığını anlatan yeğen Gülen, örgütün kurduğu School of Science And Technology’nin de aralarında olduğu okulların isimlerini ve örgüt üyesi yöneticilerini ayrıntılarıyla anlattı. Örgütün ABD’deki okullarına da değinen Gülen, “ABD hükümeti öğrenci başına aylık 1500 dolar gibi bir para gönderir. Her okul için yıllık 10 milyon dolar kaynak ABD hükümetinden sağlanmakta” dedi.

