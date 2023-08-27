Fransa Rumları silahlandıracak

Haravgi’nin haberine göre, Lefkoşa’nın Rum kesiminde devam eden Diasporadaki Rumlar Kongresi’nde konuşan Catalano, “Kıbrıs’ın bir başarısızlığı daha kaldıramayacağını” söyleyerek, Paris yönetiminin Rum Millî Muhafız Ordusu’nun (RMMO) silahlanmasına katkıda bulunmaya hazır olduğunu belirtti. Fransa’nın ikiyüzlü tutumunu bir kez daha gözler önüne seren Catalano, “Bütün Avrupalılar olarak bu meselenin hallolmasını istiyoruz. Fransa’nın Türkiye’ye hoşgörülü olmadığını biliyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Askeri tatbikat yapacak

GKRY-Fransa arasında savunma ve güvenlik alanındaki “mükemmel işbirliğine” işaret eden Catalano, her yıl Güney Kıbrıs limanlarına 20’den fazla Fransız savaş gemisinin demirlediğini söyledi. Çok yakında Fransa, Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İtalya’nın katılımıyla askerî bir tatbikat icra edileceğini de açıklayan Catalano, Fransız hükümetinin RMMO’nun silahlanmasına katkıda bulunmaya hazır olduğunu da kaydetti. Konuşmasında Pile’de BM ile gerilime neden olan yol çalışmasına da değinen Catalano, “BM Güvenlik Konseyi’nin, olanları kınaması için yerel düzeyde çalıştık. Olanlar kabul edilemezdir ve yeni bir süreç başlaması gerektiğini gösteriyor. Hirstodulidis’in müzakereleri yeniden başlatma yöntemi bulma çabasını destekliyoruz” şeklinde konuştu.

GKRY’de camiye molotofkokteylli saldırı

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin (GKRY) Limasol kentindeki bir camiye, molotofkokteyli saldırısı düzenlendiği bildirildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) resmi ajansı Türk Ajansı Kıbrıs'ta (TAK) ve Rum medyasında yer alan haberlerde, Limasol’da bulunan İbrahimağa Köprülü Camisi'ne gece saatlerinde bir kişinin molotofkokteyli attığı; caminin kapısının ve duvarının zarar gördüğü kaydedildi. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, saldırıyı kınayarak bunun bir kundaklama girişimi olduğunu belirtti.







