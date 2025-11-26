Fransız mahkemesi kararını verdi: Cem Uzan’ın Paris’teki gizli kasasına TMSF el koydu

Firari olarak Fransa'da yaşayan Cem Uzan, Türkiye’deki mahkeme kararlarının siyasi olduğunu iddia ederek Paris’te açtığı davayı da kaybetti. TMSF’yi haklı bulan mahkeme, İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin kararının Fransa’da da geçerli olduğuna karar verdi.
Cem Uzan’ın Fransa’da Türkiye’ye karşı yürüttüğü davalarla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Hakkında kesinleşmiş 47 yılı aşan hapis cezası bulunan firari Cem Uzan’ın Fransa’da Türkiye aleyhine açtığı ve kaybettiği davaların sayısı 20’ye ulaştı.
Fransız mahkemesi, İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesinin Kemal Uzan, Cem Cengiz Uzan, Murat Hakan Uzan, Ayşegül Uzan ve Melahat Uzan hakkında verdiği kararı tanıdı.
14 Nisan 2021 tarihinde Fransa’da kabul edilen tenfiz başvurusu hâlen istinaf aşamasında olsa da, karar çerçevesinde uygulanan ihtiyati hacizler kesin hacze dönüştürüldü.
Fransız makamları, Cem Cengiz Uzan’ın La Banque Postale’de bulunan 227 bin 40 avro tutarındaki hesabı, evinde bulunan 100 bin avro nakit, Çukurova Elektrik’e ait hisse senetleri ve Murat Hakan Uzan’ın sahibi olduğu Fransa merkezli Vertu AK şirketi hisselerine yönelik haciz işlemlerini kesinleştirdi.
Gelişmeler sonucunda, İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi kararının Fransa’da tenfizi kapsamında toplam 319 bin 40 avro tahsilat gerçekleştirildi ve TMSF hesaplarına aktarıldı.
Uzan ailesinin Türkiye’ye vermiş olduğu zarar minimum 17,4 milyar dolar
Öte yandan; Cem Uzan’ın İmar Bankası yolsuzluğunda sorumluluktan kurtulmak için geriye dönük yaptırdığı işlemler tespit edilince, bu usulsüzlük için de Cem Uzan hakkında mahkûmiyet kararı verilmişti.
TMSF Uzanların mal varlıklarını satarak sebep oldukları kamu zararını tahsil etmek için yurt dışında da hukuk mücadelesi veriyor.
Uluslararası Tahkim Heyeti ÇEAŞ ve KEPEZ davasında Türkiye’yi haklı buldu
Uzan Ailesinin Çukurova Elektrik (ÇEAŞ) ve Kepez Elektrik ile ilgili açtığı, faizleriyle birlikte 23.5 milyar Doları bulan Libananco davası da Türkiye Cumhuriyeti lehine sonuçlanmıştı.