Fransız mahkemesi kararını verdi: Cem Uzan’ın Paris’teki gizli kasasına TMSF el koydu

17:2826/11/2025, Çarşamba
G: 26/11/2025, Çarşamba
Cem Uzan, Fransa’da Türkiye aleyhine açtığı 20 davayı da kaybetti.
Cem Uzan, Fransa’da Türkiye aleyhine açtığı 20 davayı da kaybetti.

Firari olarak Fransa'da yaşayan Cem Uzan, Türkiye’deki mahkeme kararlarının siyasi olduğunu iddia ederek Paris’te açtığı davayı da kaybetti. TMSF’yi haklı bulan mahkeme, İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin kararının Fransa’da da geçerli olduğuna karar verdi.

Cem Uzan’ın Fransa’da Türkiye’ye karşı yürüttüğü davalarla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Hakkında kesinleşmiş 47 yılı aşan hapis cezası bulunan firari Cem Uzan’ın Fransa’da Türkiye aleyhine açtığı ve kaybettiği davaların sayısı 20’ye ulaştı.

Fransız mahkemesi, İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesinin Kemal Uzan, Cem Cengiz Uzan, Murat Hakan Uzan, Ayşegül Uzan ve Melahat Uzan hakkında verdiği kararı tanıdı.

14 Nisan 2021 tarihinde Fransa’da kabul edilen tenfiz başvurusu hâlen istinaf aşamasında olsa da, karar çerçevesinde uygulanan ihtiyati hacizler kesin hacze dönüştürüldü.

Fransız makamları, Cem Cengiz Uzan’ın La Banque Postale’de bulunan 227 bin 40 avro tutarındaki hesabı, evinde bulunan 100 bin avro nakit, Çukurova Elektrik’e ait hisse senetleri ve Murat Hakan Uzan’ın sahibi olduğu Fransa merkezli Vertu AK şirketi hisselerine yönelik haciz işlemlerini kesinleştirdi.

Gelişmeler sonucunda, İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi kararının Fransa’da tenfizi kapsamında toplam 319 bin 40 avro tahsilat gerçekleştirildi ve TMSF hesaplarına aktarıldı.

Uzan ailesinin Türkiye’ye vermiş olduğu zarar minimum 17,4 milyar dolar

Cem Uzan ve ailesinin yönetiminde bulunan İmar Bankası’nda ikili kayıt tutulması yaklaşık 6,5 milyar Dolar kamu zararına sebep olmuş ve oluşan zarar halkın vergileriyle karşılanmıştı. Söz konusu zarar tutarı için TMSF, Hazine’den borçlanmış ve İmar Bankasının mağdur ettiği kişilere parasını geri ödeyebilmişti.
Uzan Ailesinin sebep olduğu bu kamu zararı, DİBS’e endekslendiğinde bugünün parasıyla yaklaşık 17,4 milyar dolara karşılık geliyor.

Öte yandan; Cem Uzan’ın İmar Bankası yolsuzluğunda sorumluluktan kurtulmak için geriye dönük yaptırdığı işlemler tespit edilince, bu usulsüzlük için de Cem Uzan hakkında mahkûmiyet kararı verilmişti.

İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi ve Pamukova Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davaların sonucunda;
Cem Uzan’ın kamu kurum ve kuruluşlarını dolandırmak, nitelikli zimmet, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, resmî belge düzenlemek ve azmettirmek suretiyle kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmaktan suçlu bulundu. Kesinleşmiş 47 yıl 5 ay 20 günlük hapis cezasına çarptırıldı.

TMSF Uzanların mal varlıklarını satarak sebep oldukları kamu zararını tahsil etmek için yurt dışında da hukuk mücadelesi veriyor.

Uluslararası Tahkim Heyeti ÇEAŞ ve KEPEZ davasında Türkiye’yi haklı buldu

Uzan Ailesinin Çukurova Elektrik (ÇEAŞ) ve Kepez Elektrik ile ilgili açtığı, faizleriyle birlikte 23.5 milyar Doları bulan Libananco davası da Türkiye Cumhuriyeti lehine sonuçlanmıştı.



#Cem Uzan
#Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF)
#Paris
