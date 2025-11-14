'Investco Holding' soruşturmasında 20 şirkete kayyum atandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Investco Holding AŞ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında holding bünyesindeki şirketlerde ticari faaliyetlerin aksamasından dolayı İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla 20 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) kayyum olarak atandığını bildirdi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu"nca yürütülen soruşturma kapsamında 4 Kasım'daki kararlar doğrultusunda Investco Holding Anonim Şirketine yönetim kayyumu atandığı ifade edildi.
Kayyumluk faaliyetleri çerçevesinde yapılan incelemelerde, "Investco Holding" çatısı altında faaliyet gösteren grup şirketlerin yönetim organlarının soruşturmada şüpheli sıfatıyla bulunduğu, tutuklu üyelerin görevlerini yerine getiremediği aktarılan açıklamada, bir kısım yöneticilerin görevinden istifa etmesi nedeniyle kurulların oluşamadığı, kamuoyu bildirimleri ve resmi yazışmaların dahi akamete uğradığı, ticari faaliyetlerde aksaklık yaşandığının belirlendiği aktarıldı.
Açıklamada, şunlar kaydedildi: