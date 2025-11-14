'Investco Holding' soruşturmasında 20 şirkete kayyum atandı

"Soruşturmanın salahiyeti ve mali dengelerin korunabilmesi adına, Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim AŞ, Verusa Holding AŞ, Verusaturk Girişim Sermayesi Yat. Ortaklığı AŞ, İnnosa Teknoloji AŞ, Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret AŞ, Sun Yenilenebilir Enerji Üretim AŞ, Pan Teknoloji AŞ, Şişli Enerji AŞ, Ortaköy Enerji AŞ, Standard Boksit AŞ, Ata Elektrik Enerjisi AŞ, Galata Altın İşletmeleri AŞ, Core Engage Yazılım Anonim Şirketi, Zeroone Interactive Yazılım Anonim Şirketi, Pamukova Elektrik Üretim A.Ş, Uzertaş Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Rem Girişim Sermayesi Yat. Ortaklığı A.Ş, Innosa Yazılım Teknolojileri A.Ş, Probel Yazılım ve Bilişim Sistemleri A.Ş, Vektora Yazılım Teknolojileri Anonim Şirketi firmalarına İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyum olarak atanmıştır."