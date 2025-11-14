Yeni Şafak
Piyasa değeri 2 milyon TL: Adana'da gümrük kaçağı pelüş oyuncak ele geçirild

Piyasa değeri 2 milyon TL: Adana'da gümrük kaçağı pelüş oyuncak ele geçirild

10:5614/11/2025, Cuma
DHA
Adana’da polis ekipleri, dünyada koleksiyon amacıyla üretilen bir markaya ait 2 milyon lira değerinde gümrük kaçağı 2 bin 605 pelüş oyuncak ele geçirdi. Olayla ilgili depo sahibi gözaltına alındı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Sarıçam ilçesindeki bir depoda çok sayıda gümrük kaçağı ürün olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, ismi açıklanmayan bir şüphelinin deposuna operasyon düzenledi. Depodaki aramada dünyada koleksiyon amacıyla üretilen bir markaya ait, gümrük kaçağı 2 bin 605 pelüş oyuncak ele geçirildi.

Operasyonda şüpheli depo sahibi gözaltına alındı. Ele geçirilen oyuncakların piyasa değerinin 2 milyon lira olduğu belirtildi.  

#Adana
#Peluş oyuncak
#Koleksiyon
