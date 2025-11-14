Piyasa değeri 2 milyon TL: Adana'da gümrük kaçağı pelüş oyuncak ele geçirild

Adana’da polis ekipleri, dünyada koleksiyon amacıyla üretilen bir markaya ait 2 milyon lira değerinde gümrük kaçağı 2 bin 605 pelüş oyuncak ele geçirdi. Olayla ilgili depo sahibi gözaltına alındı.

1 /3 Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Sarıçam ilçesindeki bir depoda çok sayıda gümrük kaçağı ürün olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

2 /3 Ekipler, ismi açıklanmayan bir şüphelinin deposuna operasyon düzenledi. Depodaki aramada dünyada koleksiyon amacıyla üretilen bir markaya ait, gümrük kaçağı 2 bin 605 pelüş oyuncak ele geçirildi.