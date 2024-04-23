Gazi Meclis 104 yaşında: Anıtkabir'de 23 Nisan töreni

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ülke genelinde farklı etkinliklerle kutlanıyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla öğretmen ve öğrencilerle Anıtkabir'i ziyaret etti. Ülke genelinde düzenlenen etkinliklerde koltuklar bir günlüğüne çocuklara devredilirken şehirler ise bayraklarla donatılıp balonlar havalandırıldı. Kayseri'de ise 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla trafik polisi üniforması giyen çocuklar denetime katıldı, hatalı park yapan sürücülere anonsla uyarıda bulundu.