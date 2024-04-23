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Gazi Meclis 104 yaşında: Anıtkabir'de 23 Nisan töreni

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 104. yıl dönümü dolayısıyla Meclisteki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. Törende, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Atatürk Anıtı'na kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan çelenk bıraktı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve beraberindeki heyet daha sonra Anıtkabir'i ziyaret etti.

Seren Som
09:31 - 23/04/2024 Salı
Güncelleme: 10:43 - 23/04/2024 Salı
Yeni Şafak
Anıtkabir'de 23 Nisan töreni
Anıtkabir'de 23 Nisan töreni

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 104. yıl dönümü dolayısıyla Meclisteki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.

Törende, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Atatürk Anıtı'na kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan çelenk bıraktı.




TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, daha sonra beraberindeki heyetle Anıtkabir’e ziyarette bulundu.



Daha sonra Anıtkabir özel defterini imzalayan Kurtulmuş, "Egemenlik ilkemizden asla vazgeçmeyeceğiz. Hedefimiz muasır medeniyetler seviyesini aşmaktır" ifadelerini kullandı.



Birinci Meclis'te 23 Nisan töreni

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve beraberindeki bakanlar ile siyasiler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin 104. açılış yıl dönümü dolayısıyla Birinci Meclis'te düzenlenen törene katıldı.




#23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
#Anıtkabir
#TBMM
#Numan Kurtulmuş
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