Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Gaziantep'te tır viyadükten düştü: Ölü ve yaralılar var

Gaziantep'te tır viyadükten düştü: Ölü ve yaralılar var

19:5122/05/2026, Cuma
AA
Sonraki haber
Yaralılar, sağlık ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Gaziantep’te TAG Otoyolu Başpınar Viyadüğü’nde meyve yüklü tırın otomobile çarpıp viyadükten düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Gaziantep'te tırın viyadükten düşmesi sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

İ.G. (23) idaresindeki 33 BBP 313 plakalı meyve yüklü tır, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Başpınar Viyadüğü mevkisinde, aynı istikamette ilerleyen A.Ç. yönetimindeki 46 LD 335 plakalı otomobile çarpıp viyadükten düştü.

Kazada tırda bulunan A.B. (64) ile M.G. (37) olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan tır sürücüsü İ.G, aynı araçtaki G.B. (64), otomobil sürücüsü A.Ç. ile otomobilde bulunan R.D. (31), sağlık ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.


#Gaziantep
#tır
#kaza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Taşacak Bu Deniz Adil ölecek mi? Ulaş Tuna Astepe Taşacak Bu Deniz dizisinden ayrılıyor mu, yeni sezonda yok mu?