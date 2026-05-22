Gaziantep'te tır viyadükten düştü: Ölü ve yaralılar var

Gaziantep’te TAG Otoyolu Başpınar Viyadüğü’nde meyve yüklü tırın otomobile çarpıp viyadükten düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
İ.G. (23) idaresindeki 33 BBP 313 plakalı meyve yüklü tır, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Başpınar Viyadüğü mevkisinde, aynı istikamette ilerleyen A.Ç. yönetimindeki 46 LD 335 plakalı otomobile çarpıp viyadükten düştü.
Kazada tırda bulunan A.B. (64) ile M.G. (37) olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan tır sürücüsü İ.G, aynı araçtaki G.B. (64), otomobil sürücüsü A.Ç. ile otomobilde bulunan R.D. (31), sağlık ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.