Gazze hep gündemde kalacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bayram namazından sonra yaptığı “Gazze Vakfesi” çağrısı karşılık buldu. Birçok STK, Gazze’nin gündemde kalması ve farkındalığın arttırılması adına faaliyetlerini ve çalışmalarını yoğunlaştıracaklarını belirtti.

FİLİSTİN'DEKİ ACIYI UNUTTURMAYACAĞIZ

Dünya Müslüman Alimler Birliği İcra Kurulu Üyesi ve İslam Alimler Vakfı Başkan Yardımcısı Abdülvahap Ekinci, “Arafat’taki vakfe şeytana karşı bir duruştur. Orada nasıl şeytan taşlanıyorsa, bugün de insan suretindeki şeytanlara, yani Siyonizm'e karşı aynı tavrın ortaya konulması gerek” dedi. Başka ülkelerdeki STK mensupları ve alimlerle bir araya gelecekleri bilgisini veren Ekinci, “Daha fazla neler yapabiliriz diye istişare edeceğiz. Sivil toplum kuruluşlarının görevi toplumu uyandırmak, dikkatleri zulme çekmek ve bu acıyı gündemde tutmaktır. Gazze’de işlenen cinayetlerin unutulmaması için ortak deklarasyonlar, açıklamalar ve etkinliklerle farkındalık oluşturulmalı. Bu konuyu sürekli gündemde tutmak için çalışacağız” diye konuştu.

RAPORLARI SIKLAŞTIRACAĞIZ

Filistin Diplomasi Derneği (FİDE) Başkanı Dr. Zahir Elbek de şunları kaydetti: “Cumhurbaşkanının çağrısı, sadece İslam dünyasına değil, vicdan sahibi bütün insanlara yapılmış önemli bir çağrı. Bu çağrı, hem İslam dünyasının hem de vicdan sahibi bütün insanların yeniden birlik olması adına önemli bir adım. Gazze’de yaşananların gündemden düşmemesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Gazze’deki son durumla alakalı sürekli raporlar yayınlıyoruz, bu raporları daha da sıklaştıracağız. Bayramdan sonra bu konuda daha aktif çalışmalar yapacağız. Gazze’yi gündemden düşürmeyin.”







