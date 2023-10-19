Gazze’de vicdan ölüyor

İsrail’in Gazze’deki hastane saldırıları sonrası sosyal medyadan tepkisini dile getiren Emine Erdoğan, “Gazze’de ölen sadece masum siviller, sadece masum kadınlar ve çocuklar değil, Gazze’de bütün bir insanlığın vicdanı ve merhameti ölüyor! Bu zulmü seyreden insanlığa sesleniyorum; Gazze’de uçurtmalar uçmalı, bombalar değil! Çocuk sesleri yükselmeli, acı çığlıklar değil! Gökyüzünü bulutlar kaplamalı, dumanlar değil! Mazlum ve masumlara ses olan Türkiye,