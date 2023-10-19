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Gazze’de vicdan ölüyor

Özellikle kadınların ve çocukların karşı karşıya kaldığı insani dramlar konusunda uluslararası kuruluşları harekete geçiren öncü kampanyalar düzenleyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Gazze’deki insanlık dışı katliamların son bulması için de girişimlerini sürdürüyor.

Nur Banu Aras
04:00 . 19/10/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Emine Erdoğan

Emine Erdoğan

İsrail’in Gazze’deki hastane saldırıları sonrası sosyal medyadan tepkisini dile getiren Emine Erdoğan, “Gazze’de ölen sadece masum siviller, sadece masum kadınlar ve çocuklar değil, Gazze’de bütün bir insanlığın vicdanı ve merhameti ölüyor! Bu zulmü seyreden insanlığa sesleniyorum; Gazze’de uçurtmalar uçmalı, bombalar değil! Çocuk sesleri yükselmeli, acı çığlıklar değil! Gökyüzünü bulutlar kaplamalı, dumanlar değil! Mazlum ve masumlara ses olan Türkiye,

Gazze halkına yardım elini uzatmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.


#Emine Erdoğan
#Gazze
#Filistin
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