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POLİTİKA

Gelenek vefa yenilik

AK Parti’yi 2023’e taşıyacak kadroların belirleneceği kongreler eylülde başlıyor. ‘Gelenek’, ‘vefa’ ve ‘yenilik’ teması altında yürütülecek süreç bir yılda tamamlanacak. Delegelerin belirli oranda kadın ve gençlerden oluşmasına dikkat edilecek. Meslek kotası ve akraba yasağı kriterlerine uyulacak.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Partinin 18. kuruluş yıl dönümü olan 14 Ağustos tarihi bu sene Kurban Bayramı’na rastladığı için kutlama programı 23 Ağustos’ta, “Türkiye Sevdasıyla Yaşımız Hep 18” temasıyla genel merkezde yapılacak.
Partinin 18. kuruluş yıl dönümü olan 14 Ağustos tarihi bu sene Kurban Bayramı’na rastladığı için kutlama programı 23 Ağustos’ta, “Türkiye Sevdasıyla Yaşımız Hep 18” temasıyla genel merkezde yapılacak.

AK Parti, 7. Olağan Büyük Kongresini eylül ayı içinde delege listelerinin belirlenmesiyle başlatıp 12-13 aylık bir sürede bitirmeyi hedefliyor. ‘Gelenek, vefa ve yenilik’ teması altında yenilenme sürecini kongrelerle başlatmaya hazırlanan AK Parti’de ilk aşamadan itibaren titiz bir çalışma yürütülecek.

AK Parti’de, 2023 seçimlerine taşıyacak kadrolarını belirleyeceği 7’nci Olağan Kongre süreci hummalı bir şekilde sürüyor. Eylül ayı içinde delege listelerinin belirlenme startıyla başlayacak kongre sürecinin bir yıl içinde tamamlanması hedefleniyor. Büyük kongrenin ise 2020 yılı sonbaharında gerçekleşmesi planlanan sürecin teması ise ‘Gelenek, vefa ve yenilik’ olarak belirlendi.

BİR YIL ERKENE ALDI

6. Olağan Kongresi’ni 18 Ağustos 2018’de yapan AK Parti’nin, 7. Olağan Kongresi’ni de Ağustos 2021 yılında yapması bekleniyordu. Fakat 2023 seçimlerine hazırlıklarının aksamaması için kongre süreci bir yıl erkene alınmış oldu. Kongre süreci öncesinde, AK Parti tüzüğü gereğince delege belirleme süreci gerçekleştirilecek. Eylül ayı içerisinde delege belirleme kriterlerinin hazırlanarak teşkilatlara gönderilmesi planlanıyor. Delegelerin belirlenmesi aşamasında komisyon oluşturulması da gündemde olacak. Komisyonların delegelerle yüz yüze bir görüşme yapması planlanıyor.

AKRABA KRİTERİNE DİKKAT EDİLECEK

Delege belirleme sırasında meslek, cinsiyet, yaş gibi kriterler göz önünde tutulacak. Kriterler arasında yine ‘akraba yasağı’ da yer alacak. Listeler yazılırken herhangi bir ilçe başkanı ya da parti yöneticisinin yakınlarının ya da kendisine bağlı çevreden birilerinin delege yazılması olayına dikkat çekilecek. Delegelerin sosyal medya hesapları da taranacak.

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5 BİNİN ALTINA ATAMA

Belirlenen kriterler doğrultusunda delege yazım işlemleri tamamlandıktan sonra belde ve mahalle teşkilatlarında seçimler başlayacak. Belde kongrelerinin ardından ilçe ve il kongreleri yapılacak. Nüfusu 5 binin altında olan beldelere kongre yerine atama yapılacak. AK Parti’nin büyük kongresinin ise 2020 yılının sonbaharında gerçekleşmesi öngörülüyor.

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