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Genç dostu şehir; Bursa

Başkan Aktaş, Bursa’nın gençlik ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden aldı.

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Genç dostu şehir; Bursa
Başkan Aktaş, Bursa’nın gençlik ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden aldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, gençleri merkeze alan projeleri ve gençlik kulübü uygulamasıyla Türkiye Belediyeler Birliği tarafından ‘Genç Dostu Şehirler Kongresi’nde ödüle değer görüldü. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

Türkiye Belediyeler Birliği ile Gençlik ve Spor Bakanlığının ev sahipliğinde düzenlenen Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla Ankara ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi’nde yapıldı. Kongrede, Genç Dostu Şehirler Fikir ve Proje Yarışması'na katılan belediyelerden dereceye giren 22 belediyeye ödülleri verildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi de gençleri merkeze alan projeleri başta olmak Büyükşehir Gençlik Kulübü uygulamasıyla ‘Genç Dostu Şehir Ödülü’ne layık görüldü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa’nın ödülünü Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a verdi.

Gençlerimiz geleceğimiz

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, göreve geldikleri ilk günden itibaren gençlere yönelik yapılabilecekler noktasında araştırmalar yaptıklarını ve yoğun mesailer harcadıklarını söyledi. Büyükşehir Belediyesi olarak bu doğrultuda gençlik modeli ve faaliyetleri hakkında projeler geliştirdiklerini dile getiren Başkan Aktaş, “Gençlik merkezlerimiz başta olmak üzere farklı merkezlerde gençlere yönelik sosyal ve kültürel etkinliklerden kurslara kadar birçok alanda etkinlikler düzenliyoruz. Görükle Gençlik Merkezimizi, ardından Hüsnü Züber Evi Muradiye Gençlik Merkezi’ni hizmete açtık. Önümüzdeki günlerde merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nun ismini verdiğimiz bir Gençlik Merkezi’nin açılışını daha gerçekleştireceğiz. Gençlik merkezlerimizin yanı sıra Yıldırım ve Görükle Millet Kıraathanelerimiz de gençlerimizin hizmetinde. Gençlik merkezleri ve millet kıraathanelerimizde gençlerimiz derslerini çalışabiliyor, ücretsiz internet imkânı ve kütüphanelerimizden faydalanabiliyorlar. Gençlerimiz bizim geleceğimiz. Güçlü Türkiye’nin gelecekteki yöneticileri olacak gençlerimiz için her türlü imkanı kullanıyoruz” dedi.

51 bin genç, Gençlik Kulübü’nde

Gençlere yönelik kamplar, eğitim, kültür sanatsal faaliyetler, e-spor turnuvaları gibi pek çok projeye imza attıklarını hatırlatan Başkan Aktaş, "Gençlikle ilgili tüm çalışmaları Bursa Büyükşehir Gençlik Kulübü çatısı altında gerçekleştiriyoruz. Mobil uygulamayı indiren genç kardeşlerimiz, operatör fark etmeksizin 4 GB ücretsiz internet paketine sahip oluyor. Bunun yanı sıra gençlerimiz hayatınıza dokunan onlarca markadan sürekli olarak avantajlar kazanıyor. Ücretsiz yolculuk biletleri, ücretsiz otopark kullanımları, sosyal tesislerde indirimler, farklı kurumlardan alacakları eğitimlerde indirim gibi çeşitli avantajlardan yararlanıyorlar. Bursa’da ikamet eden 15-29 yaş arasındaki herkesin yararlanabileceği, Büyükşehir Gençlik Kulübü uygulamamızdan halen 51 bin 115 gencimiz istifade ediyor. Bursa’yı tam anlamıyla genç dostu şehir haline getirmek için yoğun bir mesai harcıyoruz. Yaptığımız çalışmaların ödüle değer görülmesi ve ödülü de bizzat Cumhurbaşkanımızın elinden almak da bizim için çok büyük bir onur” diye konuştu.

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